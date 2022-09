Raquel Argandoña en picada contra Canal 13 por Tonka Tomicic: "No me cabe en la cabeza"

Raquel Argandoña es íntima amiga de Tonka Tomicic y nuevamente la defendió. CANAL 13.

13 de septiembre 2022

Raquel Eliana Argandoña de la Fuente, animadora de televisión, dedicó un duro mensaje a Canal 13 por no tener a Tonka Tomicic en pantalla actualmente.

La ex animadora de Bienvenidos se encuentra completamente alejada de la pantalla chica tras el fin del matinal que encabezó desde 2011 y hasta noviembre de 2021.

Desde entonces, solo se le vio durante un tiempo acotado oficiando como jurado del estelar Starstruck, el que rendía tributo a distintos artistas.

Pero más allá de eso, Tomicic actualmente se encuentra concentrada en proyectos personales como su futuro canal de YouTube e incluso, sus estudios, los que inició este año.

Por lo mismo, y ante el presente que vive Tonka Tomicic en Canal 13, donde hasta el momento no se ha informado de un futuro proyecto, es que Raquel Argandoña no tuvo empacho alguno a la hora de disparar contra su ex casa televisiva.

Raquel Argandoña contra Canal 13

Las declaraciones de Raquel Argandoña ocurrieron en la emisión de este lunes del programa Zona de Estrellas, donde oficia como panelista,

En dicho espacio, abordaban la próxima edición del Festival de Viña del Mar, la que se realizará la última semana de febrero de 2023 tras dos años suspendida por la pandemia.

En ese momento, y al recordar la labor de Tomicic en el certamen, es que Argandoña comenzó su descargo.

“Yo no puedo creer, después de recordar a la Tonka, que Canal 13 la tenga en la banca”, manifestó, molesta.

Incluso, la ex panelista de Bienvenidos reconoció que “no me cabe en la cabeza” que el canal perteneciente al grupo Luksic no la esté considerando para futuros proyectos.

De momento, se desconoce cuáles serán los planes televisivos de Tonka Tomicic de cara al futuro. Pero mientras no vuelva a la pantalla Raquel Argandoña continuará lanzando dardos a Canal 13.