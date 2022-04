Raquel Argandoña explicó por qué nunca ha aceptado participar en La Divina Comida

Incluso Raquel Argandoña se negó a participar de un capítulo especial de La Divina Comida junto a Las Indomables. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 08 de Abril 2022 · 10:56 hs

En una de las últimas ediciones de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña reveló que ha sido invitada en múltiples ocasiones a La Divina Comida, pero ella ha declinado participar.

El espacio de Chilevisión, que se emite cada sábado, cuenta con cuatro invitados, donde cada uno de ellos oficia como anfitrión y son calificados por sus invitados. Para ello, ofrecen una cena con aperitivo, entrada, plato de fondo y postre. Actualmente, el programa emite su octava temporada.

Pese a que ya son ocho años que lleva al aire, la comunicadora ha sido invitada varias veces, pero se ha negado y explicó por qué. “Me han llamado varias veces”, aseguró, pero precisó que “no quiero que se sienten en mi mesa gente que me caiga mal, aunque me paguen lo que me paguen”.

Por lo mismo, agregó Raquel Argandoña, la única posibilidad de ser parte de La Divina Comida sería si “yo elijo a mis invitados”.

Dentro de los motivos que le impiden participar en el programa de Chilevisión, es que “no es solamente tu casa, tienes que ir a las de los demás, entonces son cuatro programas y para lo que ofrecen, es muy poco”.

Además, explicó que la producción “te dan una x suma y tienes que hacer un menú más o menos (grande). Entran las cámaras, los productores que te ensucian tus cosas y te pasan a llevar los muebles, no, gracias”, dijo, descartando esta posibilidad.

Consultada por si participaría en un capítulo especial de La Divina Comida con Las Indomables, como Patricia Maldonado junto a Pamela Díaz y la Doctora Cordero, Raquel Argandoña fue tajante ante esta posibilidad.

“Las soporté todos estos años… una cosa es que trabajemos juntas y pasarlo bien, y otra es tenerlas en mi mesa”, cerró la panelista del programa Zona de Estrellas.