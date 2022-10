Raquel Argandoña explicó sus motivos para renunciar a Zona de Estrellas

Raquel Argandoña debutará con su nuevo programa en TV+ durante la primera quincena de noviembre. INSTAGRAM.

Raquel Eliana Argandoña de la Fuente fue confirmada este viernes como el nuevo fichaje de TV+, donde conducirá el nuevo estelar llamado Tal Cual, junto a José Miguel Viñuela.

Este cambio significó su salida de Zona de Estrellas, programa de Zona Latina al que llegó en marzo de este año. En conversación con El Mercurio reveló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

“Cuando yo entré a Zona de Estrellas, había una farándula más familiar. Después fue cambiando ese contenido y yo ahí preferí dar un paso al lado, porque no me siento cómoda con una farándula más dura, sentía que no era aporte”, precisó la comunicadora.

Pese a todos los rumores que circularon en las últimas semanas, incluyendo lo que sería una molestia por parte del espacio de farándula, Raquel Argandoña aclaró que “salí del programa por la puerta ancha".

De hecho, aseguró que "conversé largamente con el dueño del canal, Luis Venegas, para explicarle la situación y contarle dónde me iba”.

“Me dijo que si me sentía incómoda en el nuevo programa, podía volver cuando quiera”, añadió.

Permiso médico

Una de las últimas informaciones que se manejaba respecto a la salida de Raquel Argandoña de Zona de Estrellas, es que había presentado una licencia médica.

De esta forma, no se le vio en el programa durante esta semana y tampoco se despidió en cámara.

Consultada sobre esto, precisó que “yo jamás en la vida he presentado licencia y ahora lo cierto es que me vi obligada a pedir un permiso médico porque hubo exámenes que no salieron bien”.

El nuevo programa de Raquel Argandoña junto a José Miguel Viñuela en TV+, Tal Cual, debutará durante la primera quincena de noviembre a las 22:00 horas, el mismo bloque que anteriormente ocupaba Me Late Prime en la señal privada.