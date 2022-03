Raquel Argandoña lanzará su propio programa de conversación en redes sociales

Para los primeros episodios del programa Raquel Forever de Raquel Argandoña están confirmados Julio Maturana, Emeterio Ureta y el médico cirujano Pablo Serrano. CEDIDA.

Por: Rodrigo León 22 de Marzo 2022 · 11:01 hs

A solo un par de semanas de haber regresado a la televisión en Zona de Estrellas, Raquel Argandoña anunció un nuevo desafío laboral en el que se desempeñará netamente en redes sociales.

Se trata de su nuevo programa de conversación en Instagram que llevará por nombre Raquel Forever y que debutará este miércoles a las 20:30 horas.

“Voy a hacer lo que creo que la gente quiere ver y que nunca he tenido un televisión, un programa de conversación de Raquel”, adelantó la ex panelista de Bienvenidos sobre su nueva apuesta en la que tendrá invitados y conversará de diferentes tópicos, como salud física y mental, belleza, tips para mantenerse con energía y jovialidad, tendencia, estilo, seducción, sexo y mucho más.

En el programa, además, Raquel Argandoña contará cómo vive su día a día, entregará consejos y cada capítulo tendrá un tema central en torno al que se hablará abiertamente. Además interactuará con el público, el que podrá preguntar todo lo que desee.

“La idea de este live es ser un programa de conversación con invitados para que mis seguidoras, porque es para Instagram, sepan los tips de Raquel Argandoña, cómo me cuido en la nutrición, en belleza, o el tema de la cirugías, porque yo no tengo ningún problema en asumir mis cirugías, todo el mundo sabe que me he operado”, indicó.

Agregó que “en el fondo, es para que mis seguidoras sepan cómo me cuido y cómo mantengo la imagen que todas mis seguidoras siempre me celebran”.

A lo anterior, Raquel Argandoña afirmó que “soy lúdica, soy buena, soy mala, me sé muchos secretos de la farándula, de toda en general y yo no tengo secretos y no tengo problemas en que la gente me pregunte lo que quiera".

Acerca de esta nueva experiencia que está empezando a vivir como rostro digital, Raquel Argandoña comentó que “me parece maravilloso. Yo siempre he estado vigente porque me atrevo a los cambios, a los desafíos, a estar en tendencias y siempre estoy a la moda porque tengo un equipo atrás que me asesora".

“Y esto digital me acomoda, ya he hecho algunos lives y he tenido harto impacto”, añadiendo que “ahora entro al tema digital porque me gustan las comunicaciones y estoy feliz y plena con todo lo que me está pasando y viviendo”, añadió.

Para Raquel Forever ya están definidos los invitados: en la primera edición estará el diseñador de interiores Julio Maturana; en la segunda el empresario y figura de televisión, Emeterio Ureta; y en la tercera el médico cirujano Pablo Serrano.