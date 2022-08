Raquel Argandoña le respondió a José Antonio Neme: "Si él pensó que le iba a tener centolla..."

"Centolla y langosta solo tengo para mis invitados VIP. Y él no entra en esa categoría", dijo Raquel sobre Neme. Archivo

Por: Juan Pablo Ernst 02 de agosto 2022 · 13:14 hs

No se guardó nada Raquel Argandoña cuando se trató de responder los dichos del conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, quien aseguró que en una visita a la casa de la expanelista del Buenos Días a Todos "sirvió puras empanadas fritas".

Las palabras del periodista no hicieron más que echarle más leña al fuego, que se inició luego de que la mamá de Nano Calderón afirmara en Zona de Estrellas que el rostro de Mega era tacaño.

"Recuerdo una vez cuando estábamos todos en Viña y éramos amigos, más bien conocidos, fuimos a ese restorán que queda frente al hotel exSan Martín, ese que siempre se inunda, el Tierra del Fuego", contó hace un tiempo Raquel Argandoña en el programa de Zona Latina.

Y relató que "éramos tres y decía 'vamos a comer', pero cuando llegó el momento de pagar la cuenta nos dijo 'cada uno paga lo suyo. Y bien, cada uno pagó lo suyo".

Tiempo después, en mayo de este año, también habló de Neme cuando fue estuvo de invitada en el Podemos Hablar.

Allí complementó que "le presenté a mi grupo de amigos y nunca nos invitó a tomar un vaso de agua. Nunca invita a ninguna parte. Me va a odiar, pero me da lo mismo".

Lo que dijo Neme

Al tanto de las declaraciones que había emitido Raquel Argandoña, el conductor del matinal de Mega aprovechó su participación en el estelar que conduce Jean Philippe Cretton en Chilevisión, para entregar su visión al respecto.

De hecho, no tuvo pudor alguno en reconocer que "soy cuidadoso con mi plata, no la ando malgastando. Soy tacaño".

Pero respecto de lo aseverado por Raquel Argandoña y las salidas a comer, Neme preguntó en Podemos Hablar: "¿Cuándo he salido a comer con ella?".

No obstante, sí habló de una vez que fue a la casa de la mamá de Kel Calderón y "sirvió puras empanadas fritas".

"Yo pensé que con lo que ganaba en esa época, iba a tener una mesa llena de mariscos, centolla". dijo en tono burlesco.

"Estábamos en la época del Festival, yo me tuve que comer una empanada, parece que estaban justas, no me pude llevar una para el hotel", aseguró el rostro de Mega.

Invitados VIP

Como era de esperar, Raquel Argandoña no quedó muy contenta con las declaraciones de José Antonio Neme, por lo que no dudó en ocupar su rol de panelista de Zona de Estrellas para responderle al periodista.

"A mí me peló el Neme. Yo al señor Neme jamás lo he invitado a mi casa, ni lo voy a invitar nunca", aclaró de inmediato.

Al respecto recordó que "él estaba en un grupo de Buenos Días a Todos, hace tiempo, Y como nadie hacía nada para reunirse, yo dije 'si quieren ir a mi casa a tomarse un trago, fantástico'. Fueron como 15 personas", precisó.

Y a continuación dejó en claro que "si él pensó que le iba a tener centolla y langosta, eso solo lo tengo para mis invitados VIP. Y él no entra en esa categoría", concluyó el tema.