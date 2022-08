Raquel Argandoña paró en seco a Adriana Barrientos porque afirmó que no hacía el aseo

Raquel Argandoña otra vez paró en seco a Adriana Barrientos por hablar de ella. Archivo.

03 de agosto 2022

Raquel Argandoña y Adriana Barrientos no sólo comparten pantalla en Zona de Estrellas, sino que suelen protagonizar curiosas anécdotas en el programa de espectáculos de Zona Latina.

Y este martes no fue le excepción, porque la mamá de Kel Calderón una vez más recurrió a su fuerte carácter para parar en seco a la modelo, que nuevamente la estaba metiendo en su comentario.

Algo parecido a lo ocurrido en los primeros días de este mes, cuando la presentadora de televisión reaccionó de manera inmediata a lo dicho por Adriana Barrientos, en cuanto a que sabía que "hay hombres que se han casado enamoradísimos hasta el día de hoy de Raquel Argandoña".

"No, no me metai en tu comentario, Adriana. Las bromas hasta por ahí nomás, de verdad. En buena onda te lo digo", le advirtió la también mamá de Nano Calderón.

Los lentes de Adriana

En el programa del martes, un pequeño accidente con una taza de té dio paso a un nuevo cruce entre la también empresaria y la modelo que fue candidata a constituyente.

En el panel estaba dialogando tranquilamente, cuando Adriana Barrientos pasó a llevar su taza, derramando el té en la mesa alrededor de la cual se sitúan los panelistas.

El líquido mojó algunas pertenencias de Adriana, quien se puso a secarlas, entre ellas sus lentes. "Los Gucci, vieja. Mira lo que me pasó, me quiero morir", exclamó Barrientos

Y olvidando completamente lo que le había dicho la vez anterior Raquel Argandoña, en cuanto a que lo la metiera en sus comentarios, la modelo nacida en Punta Arenas aseguró que "la Raquel está atacada, su chaqueta es más cara que mis anteojos".

Raquel Argandoña y el aseo

Fue en ese instante que la ex alcaldesa de Pelarco agarró unas toallas de papel y se prestó a ayudar a secar las cosas de su compañera de panel.

"Raquel Argandoña me va a limpiar los anteojos, ¿tú crees que alguna vez la Raquel ha hecho aseo?", preguntó en tono buresco Adriana Barrientos.

Pero a la mamá de Kel Calderón no le hizo nada de gracia el tema, por lo que, muy en su estilo, paró en seco a su compañera en el panel.

"¿Qué te creí vo? Soy dueña de casa. Te voy a invitar a mi casa y te vas a sorprender", le dijo Raquel.

"¿Por qué crees que dejo a los hombres locos? Se impresionan", aseguró, para cerrar el tema con una sonrisa.