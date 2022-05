Raquel Argandoña recordó las pifias en Viña 81: "Me tomaba dos whisky antes de irme a la Quinta"

Raquel Argandiña aseguró que tras la pifiadera inicial, cada noche del Festival "la gente esperaba que me pifiaran". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 10 de mayo 2022 · 11:49 hs

Como una frase desafortunada calificó Raquel Argandoña aquella que emitió en el Festival de Viña del Mar 1981, cuando se le ocurrió decir que "soy de ahí, de la galería. Soy de ustedes", mientras era pifiada por el público cuando la presentaban sobre el escenario.

Con la perspectiva de los años, la panelista analizó ese momento en el programa Zona de Estrellas, en Zona Latina, y no tuvo indulgencia consigo misma, porque asumió que pareció una burla cuando dijo eso mientras lucía "un vestido de tres mil y tantos dólares, que eran muchas lucas".

La mamá de Kel Calderón recordó que el festival de ese año es considerado el mejor de la historia, gracias a la presencia de figuras como Miguel Bosé, Camilo Sesto, José Luis Rodríguez y Ray Conniff, entre otros.

Explicó, además, su presencia en la Quinta Vergara ya que por esos años ella "conducía el noticiero 60 Minutos. Era la lectora de noticias y me llevaron de jurado en representación de Televisión Nacional".

Pifias diarias

Durante el programa de Zona Latina, Raquel Argandoña revivió la dura experiencia de recibir abucheos cada vez que la nombraban en el Festival de Viña del Mar.

"Todos los días me pifiaban", recordó, y aseguró que no escuchó los primeros silbidos.

De hecho, Argandoña tuvo una primera impresión muy distinta al subir al escenario, porque "antes al jurado lo presentaban desde el escenario. No como ahora, que están sentado, se paran, saludan y se sientan".

Recordó que justo le tocó salir luego de la presentación del nicaragüense Hernaldo: "Todas las antorchas eran para él. Pero no se alcanzaron a apagar cuando yo salí y pensé que eran para mí", reconoció.

Mientras recibía las pifias, el animador Antonio Vodanovic le dijo al oído: "Tú sonríe y saluda nomás".

Finalmente, la situación escaló tanto, que "todos los días me pifiaban mucho más", recordó.

"La gente esperaba que me pifiaran. Me pifiaron tanto, que me tomaba dos whisky antes de irme a la Quinta", admitió Raquel Argandoña en Zona de Estrellas.