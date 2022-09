Raquel Argandoña recuerda sus campañas políticas: “Mis hijos jugaban fútbol con los hijos de la gente de La Legua Emergencia"

Compartir











Por: Gaspar Marull 19 de septiembre 2022 · 09:19 hs

Raquel Argandoña, aparte de trabajar en televisión, también tuvo una carrera política como alcaldesa de la comuna de Pelarco, y posteriormente como candidata a edil de San Joaquín y a diputada.

El periodista Pato Sotomayor le consultó a Raquel Argandoña sobre si ella había sido alcaldesa en un capítulo de La Divina Comida.

La Quintrala precisó que de la comuna de Pelarco, en la región del Maule. También agregó que durante su candidatura a la diputación, representando a La Granja, Macul y San Joaquín, sus hijos compartieron con los vecinos. “Jugaban fútbol con los hijos de la gente de La Legua Emergencia, gente amorosísima, me recibieron la raja, me tomabas las chelas, me decían mamita”

En aquella conversación transmitida por Chilevisión, también participaron Geraldine Neary y Leo Rey. La mamá de Kel Calderón, a sus 64 años, recordó su carrera política.

Al ser consultada si prefería Pelarco por sobre San Joaquín, respondió que eran realidades distintas porque la comuna maulina era de carácter rural.

Pato Sotomayor también preguntó si ella efectivamente vivía en aquella remota comuna.

“Vivía en Pelarco, viví cuatro años. La mejor experiencia de mi vida. Por un lado porque en el campo se hace familia, pero mis hijos vivían acá en Santiago, estaban solos en la semana con la nana y mis papás”, precisó Raquel

En esa instancia, ella realizó una autocrítica, donde argumenta que pasó tiempo importante de la infancia de sus hijos lejos. “En eso tengo una deuda con ellos. Prioricé y me preocupé de los intereses o de las necesidades de la gente en vez de esos años haber estado con mi familia”, concluyó La Quintrala.

“Tú mides en la balanza, ¿qué es más importante, la unión familiar o la educación de tus hijos? Y yo prioricé la educación de mis hijos”, apelando a que prefirió que sus hijos estudiaran en recintos educacionales santiaguinos.

“Lo veo hoy día y creo que debí haber priorizado la unión familiar. Fueron cuatro años increíbles como alcaldesa, una época muy linda, pero tuvo un costo familiar muy alto”, cerró Raquel.