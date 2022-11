Raquel Argandoña reveló nuevos detalles sobre su legada a TV+

"Aquí hay lucas", dijo Raquel sobre su llegada a TV+. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 17 de noviembre 2022 · 16:52 hs

La conductora del Tal Cual, Raquel Argandoña, aprovechó la pantalla de su propio programa para entregar datos desconocidos de cómo se gestó su llegada a TV+.

La mamá de Kel Calderón reveló en la oportunidad en qué circunstancias se produjo su salida de Zona Latina y contó también que fue ella la que dio el visto bueno para que José Miguel Viñuela llegara como su acompañante al programa.

La opinóloga le confidenció a su compañero de labores que su salida de Zona Latina y su arribo a TV+ comenzó con una llamada telefónica.

"Me llamó el director de este programa y me pregunta '¿qué te parece?'", le reveló Raquel Eliana Argandoña de la Fuente a Viñuela.

Entonces la mamá de Nano Calderón aseveró que "yo le dije que la verdad es que mis jefes en Zona de Estrellas me han tratado súper bien, pero ha cambiado un poco el programa".

"Está un poco de farándula dura y no me siento muy cómoda, no estoy siendo ningún aporte", detalló Raquel Argandoña sobre lo que le dijo al aludido ejecutivo.

Nuevos rumbos

Fue entonces que le contó a José Miguel Viñuela que fue su ex canal el que le abrió las puertas para que emprendiera nuevos rumbos.

"Yo tenía contrato hasta marzo. Y ellos gentilmente accedieron a cortarlo sin ningún problema", narró.

Respecto de su nueva casa televisiva, indicó que cuando llegaron a acuerdo le preguntaron con quién le gustaría compartir la producción del nuevo programa.

"Con quien me gustaría no está en la tierra, ya partió", dijo que les respondió, aludiendo a Felipe Camiroaga.

Fue entonces que admitió que ella le dio el visto bueno a la llegada de Viñuela.

"El otro que a mí me gusta es Viñuela, porque encuentro que fue injusto lo que le pasó", les planteó a los ejecutivos de TV+.

Raquel Argandoña reconoció que además del desafío laboral, el aspecto económico también tuvo mucho que ver en su decisión de cambiar de canal.

" Yo no quiero saber cuanto gana Raquel ", dijo José Miguel, a lo que ella respondió: " Aquí hay lucas ".