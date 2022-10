Raquel Argandoña se lanzó contra Ivette Vergara: "A ella no le creo nada"

Las declaraciones de Raquel Argandoña ocurren luego de que se confirmara el regreso de Ivette Vergara a TVN. INSTAGRAM.

Por: Esteban López Á 01 de octubre 2022 · 16:44 hs

Raquel Argandoña no se guardó nada y lanzó duros comentarios en contra de la periodista Ivette Vergara, quien asume la conducción del programa que dejó Karen Doggenweiler, Famosos a Clases y afirmó que no le cree nada a la esposa de Fernando Solabarrieta.

“A ella no le creo nada porque el pasado a una siempre la condena y si una mujer ha mentido cuatro años, no creo que haya cambiado, no voy a decir más”, afirmó duramente “La Quintrala” en Zona de Estrellas, el programa de Zona Latina, según informó Mira lo que hizo.

Sin embargo, la panelista no quiso referirse más a la situación y señaló “a pocas palabras, buen entendedor, he dicho, caso cerrado”.

La mamá de Kel Calderón, no quisó seguir hablando del tema y cerró con esa declaración.

Ivette Vergara vuelve a TVN tras 10 años afuera

Respecto a las declaraciones de Raquel Argandoña, Ivette Vergara no ha realizado ningún comentario.

La periodista vuelve a TVN tras estar 10 años afuera de la señal estatal y asumirá la conducción del programa Famosos a Clases, el programa que conducía la nueva cara de Mega, Karen Doggenweiler.

“Estoy muy emocionada y agradecida; no pensé que iba a tener la oportunidad de volver al lugar donde fui más feliz en televisión”, aseguró Ivette Vergara.

Desde TVN, aclararon que Ivette Vergara “es un talento vinculado al periodismo, entretenimiento y al deporte y bienestar, que llegó en 1994”. En esa fecha llegó para conducir el programa del Mundial de Fútbol de Estados Unidos

Recordemos que la esposa del periodista deportivo, Fernando Solabarrieta, dejó las pantallas en el año 2019, cuando anunció su salida del matinal de Mega, Mucho Gusto. Desde esa fecha en adelante, se le había perdido el rastro a la animadora de 50 años. Aún no se conoce la fecha del debut de Ivette en TVN.