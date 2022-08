Raquel Argandoña se lanzó en contra de Sergio Rojas: "Le sirve comer hablando pestes"

Raquel Argandoña trató de "alcohólico" a Sergio Rojas. INSTAGRAM.

10 de agosto 2022

Raquel Argandoña, panelista de Zona de Estrellas, no tuvo filtro alguno a la hora de referirse al periodista Sergio Rojas.

Ocurrió durante la última emisión del programa de farándula de Zona Latina, donde la conocida popularmente como “La Quintrala” abordó la reciente polémica del panelista de Me Late Prime con Pancho Saavedra, por una supuesta “mala onda” con Ignacio Román.

Al referirse al tema, Argandoña rememoró los orígenes de la disputa entre Rojas y Saavedra. “El chico Rojas tiene muy mala onda con Pancho Saavedra y esto es desde hace, por lo menos, 15 años cuando ambos eran noteros de Alfombra Roja en Canal 13”, recordó.

“A Sergio Rojas lo mandan a cubrir un evento donde estaba Juan Falcón y Sergio Rojas toma mucho alcohol y se cura. Empieza a acosar a Juan Falcón, él se molesta, lo empuja y este señor Rojas se cae en una mesa. Juan Falcón va a denunciar este hecho a Canal 13 y dice que no va a soportar que un empleado del canal vaya a un evento y lo acose delante de la gente”, contó.

A raíz de ese hecho, continuó, “la directora del programa despide a Sergio Rojas por su actuar, evitando que la prensa se enterara del bochorno”.

“Me da lo mismo”

Raquel Argandoña, incluso, aseguró que habló con Pancho Saavedra, quien le reconoció que “está harto que este señor Rojas lo descalifique y hable pestes de él como habla de mí”.

Fue en ese momento que la panelista no tuvo filtro alguno respecto a Rojas. “A mí me da lo mismo... Como es un alcohólico y si le sirve comer hablando pestes de mí fantástico, a mí no me preocupa”, indicó.

“Incluso, es tan poco ético que cuando Pancho Saavedra se casó, que nadie sabía, él muestra el documento de unión civil de ambos y da el RUT de la pareja, eso es poco ético”, continuó, finalizando con que “si tú tienes tejado de vidrio con qué ropa comienzas a descalificar a los demás”.

“Lo que yo no entiendo es por qué en el programa que trabajamos, y esto me hago responsable yo, siempre hablamos de lo que dice esta persona que siempre lo desmienten en televisión”, cerró.