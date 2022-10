Raquel Argandoña y Cata Pullido llenaron de piropos a José Antonio Neme

"Con la Karen me está cayendo mejor el Neme", aseguró Raquel Argandoña. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 20 de octubre 2022 · 09:02 hs

Raquel Argandoña y Catalina Pulido no solo tienen a Patricia Maldonado como una gran amiga en común, sino que ahora comparten también la simpatía por alguien al que hasta hace no mucho no era santo de su devoción, al menos para la mamá de Kel Calderón.

Es que tanto la panelista de Zona de Estrellas como la colorina actriz llenaron de piropos al conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme. Pero sin duda que lo que más llamó la atención fue la especie de voltereta que se dio Raquel Argandoña respecto de su ex compañero de trabajo en TVN.

Catalina Pulido, en tanto, ya había manifestado que le agradaba el trabajo del periodista en el matinal de Mega, pero en esta oportunidad añadió un comentario que llamó poderosamente la atención.

Lo que dijo Raquel

Cuando en Zona de Estrellas se comenzó a analizar el trabajo de la nueva dupla conductora del Mucho Gusto, conformada por Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, no fueron pocos los que supusieron que Raquel Argandoña haría una crítica severa al periodista.

Es que hace casi medio año, la mamá de Nano Calderón dijo que cuando compartió con Neme en el canal público, éste se comportó como un tacaño y no invitaba a nadie.

El profesional de la prensa, por su parte, dijo que no le incomodaba que lo consideraran amarrete, pero respondió contando que cuando fue a la casa de Raquel "sirvió puras empanadas fritas".

Con esta historia reciente entre Raquel y José Antonio, todos en el panel esperaban que la opinión de la influencer no fuera la mejor.

No obstante, algo había cambiado. Y eso quedó claro muy rápido cuando Argandoña aseveró: "Con la Karen me está cayendo mejor el Neme, como que se complementan mucho".

Ante la mirada atónita de sus compañeros de panel, añadió que "lo estoy encontrando hasta simpático y buenmozo", lanzó Raquel Argandoña.

La frase de Catalina

Como si los piropos de la panelista de Zona Latina no fueran suficientes, la actriz Catalina Pulido se sumó en los halagos al trabajo de José Antonio Neme en el matinal de Mega.

Fue en el streaming Las Indomables donde la actriz y Patricia Maldonado analizaron el trabajo del periodista y ambas coincidieron en su apoyo a la labor de Neme.

Y fue en ese momento cuando Catalina Pulido lanzó una frase que no dejó indiferente a Patricia ni a los seguidores del programa.

"Como que él me está despertando cosas", reconoció la colorina.