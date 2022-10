Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela se suman al proyecto para el regreso de Me Late

Raquel Argandoña dejará Zona de Estrellas para sumarse a Me Late, confirmaron desde TV+.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 17 de octubre 2022 · 15:11 hs

Para el próximo 1 de noviembre está previsto el regreso a las pantallas de TV+ de la nueva versión de Me Late, que entre sus panelistas contará con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

Así lo confirmaron a El Dínamo fuentes del canal, quienes no detallaron qué otros panelistas se incorporarán a la nueva propuesta, o cuál será el rostro que las hará de conductor del espacio dedicado al espectáculo y la farándula, en reemplazo de Daniel Fuenzalida.

De esta forma, apenas dos semanas después del abrupto fin del programa y el despido de sus integrantes, TV+ ya alista el retorno de Me Late, tras confirmar a Raquel Argandoña y así levantarle una de sus figuras a la competencia, Zona de Estrellas, además de llevar de vuelta a la televisión al ex Mekano.

Y la información trascendió justo el día después de que el ex panelista del programa, Sergio Rojas, asegurara que el ejecutivo Gonzalo Cordero buscaba despedirlo a él y a Luis Sandoval porque "según entiendo, argumentó que nosotros éramos rostros muy bajo perfil".

La llegada al programa de TV+ de la mediática Raquel Argandoña y el ex conductor del Mucho Gusto tendría un mayor impacto a la hora de conseguir la indispensable publicidad para el programa, según estiman en el canal.

De igual manera, la confirmación de que Me Late volverá a las pantallas de TV+ echa por tierra las especulaciones que vinculaban este hecho con eventuales presiones que habría realizado el periodista Iván Núñez, luego de un reportaje que se le hizo en el programa a su ex mujer, Marlene de la Fuente.

Súbito final

Cabe recordar que el fin de semana se confirmó que el programa emitido en la tarde del viernes había sido el último de este ciclo de Me Late.

A continuación comenzaron los rumores de que todo había sido producto de dicha nota. Y aunque Iván Núñez descartó de plano que tuviera algo que ver con el asunto, no convenció a todos.

Fue entonces cuando el ex integrante del programa, Sergio Rojas, apuntó a que dos de los ejecutivos que tomaron la decisión habían trabajado antes en el canal público.

"Gonzalo Cordero viene de TVN, donde trabaja Núñez. El otro ejecutivo que está en el canal es Martín Awad, que también llegó desde la señal pública", planteó el periodista en el programa online.

"Iván dijo en su declaración que no conoce a nadie de los ejecutivos de TV+. Yo le quiero decir que me parece muy raro que él y estos dos personajes no se conozcan. Para mí es difícil de creer", manifestó entonces Sergio Rojas.