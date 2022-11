Raquel Argandoña y el supuesto desencuentro con Eva Gómez: "Mientras hablen de mí..."

Tal Cual, conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, debutó la semana pasada en TV+. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 14 de noviembre 2022

Raquel Eliana Argandoña de la Fuente, animadora de televisión, se refirió al supuesto desencuentro que vivió con Eva Gómez, lo que provocó su salida del estelar Tal Cual, previo a que debutara el pasado lunes.

La española sería la quinta panelista del espacio de TV+ junto a Jordi Castell, Patricia Maldonado, Iván Arenas y Francisca Merino. Sin embargo, tras este episodio con la conductora, habría optado por bajarse del proyecto, siendo reemplazada por Marlén Olivarí.

Fue Sergio Rojas quien dio luces de la situación que habrían vivido Raquel Argandoña y Eva Gómez.

Según detalló el pasado domingo, la ex Chilevisión “estaba lista el día viernes en la mañana, todo el mundo avisado y finalmente lo que se rumorea en pasillos es que habría tenido un encontrón con Raquel Argandoña”.

“Lo cierto es que sí se bajó, pero el problema con Raquel es solo un rumor y habría tomado la decisión de bajarse. El día viernes en la tarde se baja de este proyecto, el cual parte con una pata coja”, agregó el periodista.

La declaración de Raquel Argandoña

A una semana de conocerse este rumor, Raquel Argandoña fue consultada por el supuesto desencuentro vivido con Eva Gómez, lo que la habría llevado a no sumarse al estelar Tal Cual.

“Los comentarios de pasillo me dan lo mismo. No tengo idea. Los panelistas no los veo yo. De mí se dicen tantas cosas, pero mientras hablen de mí quiere decir que estoy más que vigente", respondió la ex panelista de Zona de Estrellas a Publimetro.

Por otro lado, también se refirió al fin de Me Late y a la “carga” que arrastran por ocupar el horario que tenía anteriormente el programa de farándula.

“La gente nos culpa de algo que no tenemos ninguna culpa. No somos los culpables de cómo salió Me Late, pero entiendo que el público esté sentido”, indicó.