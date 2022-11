Redes criticaron las pifias a músico Andrés Godoy en la Teletón

Andrés Godoy se presentó pasada la una de la mañana en el Estadio Nacional.

Por: Esteban López Á 06 de noviembre 2022 · 16:12 hs

Muchos usuarios en redes sociales se enfurecieron con la actitud del público en el Estadio Nacional cuando el músico Andrés Godoy presentaba su show en el marco del cierre de la Teletón.

El artista es un guitarrista, compositor y productor musical chileno de 68 años, oriundo de San Antonio y se ha convertido en uno de los chilenos que más giras ha realizado a lo largo de su carrera.

Sin embargo, durante su presentación en el cierre de la Teletón, fue polémica producto de la actitud que tuvo el público que al momento de comenzar a hablar, recibiendo varias pifias.

Las críticas de los usuarios en Twitter

Varias personas fueron las que criticaron las pifias contra Andrés Godoy, dedicando varios mensajes durante la noche de este sábado.

"Una vergüenza que el público del música "urbana" pifeen a Andrés Godoy que toca buena música a diferencia de los primeros", fue uno de los comentarios haciendo referencia a que las pifias se debían a que el público quería el retorno al escenario de Pailita y Polimá Westcoast.

"Chile cada día me averguenza más, pena me dio ver cómo pifiaban a Andrés Godoy, pero después se lavan la boca hablando de inclusión y ni siquiera le entregaron el corazón!!! Yo le agradezco su acto me dio una calma que hace mucho no tenía", expresó otra usuaria de la red social.

Finalmente, el artista que ha sido productor musical por más de 10 años de experiencia, trabajando con importantes bandas como Sinergia, Subalternos, Los Bandoleros de Teno, Los Peores de Chile, entre otros, recibió el corazón que se le entrega a los artistas que participan de la cruzada solidaria.