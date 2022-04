"Reírse no es pecado": la crítica que lanzó Luis Jara contra los matinales

Luis Jara cree que los matinales hoy son "una extensión" de los noticiarios. TVN.

Compartir











Por: Rodrigo León 21 de Abril 2022 · 14:04 hs

En una reciente edición del programa Desde Mi Cocina con La Nené, que se transmite a través de Instagram, Luis Jara lanzó una crítica a los matinales actuales de la televisión chilena.

En dicho espacio, el cantante y actual jurado de Talento Rojo conversó con José Miguel Viñuela sobre el escenario que atraviesan estos programas, en los cuales ambos trabajaron. De hecho, hasta hace un par de años, los dos animadores fueron parte de Mucho Gusto, pero terminaron saliendo en pantalla.

El intérprete lo hizo a pocos meses del inicio del estallido social y la pandemia, debido al foco informativo que tomó el espacio de Mega, mientras que al animador no le renovaron contrato en el canal privado tras varios episodios, entre ellos el polémico corte de pelo al camarógrafo José Miranda.

“¿Cuál es tu opinión, hoy, de los matinales?”, fue la pregunta de Viñuela que gatilló la crítica por parte de Luis Jara. “¿Sabes por qué no veo matinales? Primero, porque no tengo tiempo y, segundo, es ver la continuación de un informativo”, señaló el artista.

Seguido a eso, Jara indicó que “solamente tengo un matiz respecto a la televisión chilena” y precisó que “es que es monotemática, y creo que hoy día lo que hay que hacer es generar matices”.

Según Luis Jara, “tú no puedes estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche con música de tensión. O sea, la vida no es solamente eso”, explicó, argumentando con que “hay que reírse y reírse no es pecado, hablar estupideces tampoco, cocinar no es pecado”.

Para el cantante, actualmente “el Chile de hoy es un Chile que está complicado” y aunque está de acuerdo con que “la televisión tiene que informar”, no necesariamente tienen que ser 16 horas diarias.

“Lo que pasa es que los matinales se han convertido en una extensión de las noticias finalmente”, cerró.