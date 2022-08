Renata Bravo le envió mensaje a Claudia Conserva por su cáncer: "No tuve respuesta"

"Quedamos enojadas. Pero eso no quiere decir que yo no le tenga aprecio y cariño", dijo Renata Bravo sobre Claudia Conserva. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 17 de agosto 2022 · 11:56 hs

Convencida de que Claudia Conserva logrará superar el cáncer de mamas que la aqueja se mostró la comediante Renata Bravo, quien contó que tras enterarse de lo que ocurría le mandó un Whatsapp a la esposa del Pollo Valdivia, "pero no hubo respuesta".

La también actriz y locutora radial habló del tema y recordó su polémica salida desde el programa Milf, durante su participación este martes en Pero con Respeto, el late de conversación de Julio César Rodríguez, que transmite Chilevisión.

Renata Bravo lamentó el complicado momento que está viviendo Claudia Conserva y reconoció que tras dejar Milf las relaciones entre ambas se quebraron.

"Mi verdad es que mi guata me decía que ya no quería estar ahí. Renuncié como renuncia cualquier chileno a una peque en la que ya no quiere estar", le contó la comediante a Julio César Rodríguez.

Y admitió que "claro, quedamos enojadas. Pero eso no quiere decir que yo no le tenga aprecio y cariño".

Precisamente por esto último fue que, más allá del alejamiento que se produjo entre ambas, cuando Renata se enteró de la enfermedad que aquejaba a Claudia, "le mandé un mensaje por Whatsapp, que sentía mucho lo que estaba pasando. Que si necesitaba algo que contara conmigo, pero no tuve respuesta", contó.

De todas maneras, Renata Bravo aseguró que a Claudia Conserva "le deseo lo mejor, lo mejor...".

Reconoció que cuando se enteró de la enfermedad que afectaba a la esposa del Pollo Valdivia fue "horrible, fuertísimo".

No obstante, la comediante y ex panelista del programa Milf dejó en claro que "espero que se recupere".

"Tengo una amiga que, en pandemia, también le encontraron cáncer a una pechuga y ahora está impecable", contó Renata Bravo.

Y dijo que, precisamente por lo que acababa de contar, "yo tengo toda la fe del mundo".

"Yo creo que la Claudia se va a recuperar. Tiene una fuerza espiritual importante y eso ayuda mucho", remató Renata Bravo.