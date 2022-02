"Renuncio al canal": el tenso cruce de Dante Poli y Luka Tudor por el partido que enfrentará Chile con Brasil

Chile y Brasil se enfrentarán a fines de marzo por la penúltima fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022.

Compartir











Por: Rodrigo León 03 de Febrero 2022 · 12:47 hs

Una intensa discusión fue la que protagonizaron Luka Tudor y Dante Poli en el programa ESPN F90 de ESPN Chile, cuando se aventuraron con pronósticos respecto del partido que tendrá que enfrentar Chile ante Brasil, en el marco de la penúltima fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022.

Primero fue Poli el que planteó que La Roja no tiene ninguna chance contra los cariocas, por lo que espera que “pierdan por poco”.

“Me pidieron sinceridad, que perdamos por poco, listo, chao. Acá no voy a cuentear a nadie, no me dejo llevar por los hinchas ni por los sentimientos. Ojalá perdamos por poco”, indicó.

Más optimista fue el comentario de Tudor, el que aseguró que “Chile le puede ganar a Brasil”.

Ante las palabras de Luka Tudor, Dante Poli se lanzó con una arriesgada apuesta. “Me voy. Si Chile le gana a Brasil renuncio al canal y la gente va a estar feliz y fascinada”, dijo.

Las declaraciones de su compañero de panel no cayeron bien en Tudor, quien calificó de “una vergüenza” que “desde ya digamos en este panel que vamos a perder con Brasil”.

“Perdón, es vergüenza o capacidad para analizar objetivamente y sacarse el hincha y el comentario chauvinista, lo que tú le reclamaste al señor Solabarrieta", sostuvo Poli, insistiendo en que Chile “no les puede ganar” a Brasil.

Luka Tudor mantuvo su punto, argumentando que “Chile es un equipo que juega bien. Y mejoró. Qué pasa si en Chile están bien Sánchez, Vidal, Brereton, Charles…”, decía, cuando fue interrumpido por Dante Poli, el que nuevamente reiteró que “perdemos por poco”.