"Repartir condones": la respuesta de Evelyn Matthei a Mónica Rincón por su apoyo a Kast

La alcaldesa de Providencia aseguró en el programa que es necesario construir alternativas de centro derecha. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 09 de mayo 2022 · 11:58 hs

"Condones" fue la palabra, y con ella el concepto, que eligió Evelyn Matthei en el programa Tolerancia Cero para mostrar la distancia que la separa del ex candidato presidencial José Antonio Kast.

La alcaldesa de Providencia estuvo invitada en el programa de CNN Chile la noche del domingo, ocasión en la que fue interrogada respecto del apoyo que le entregó a la candidatura del líder del Partido Republicano en la última elección presidencial.

"Usted decía me gusta que lleguen en general las opciones de centro. Pero usted apoyó, no solo votó, sino que apoyó -hubo otros que ni siquiera votaron en su sector- por Kast. Usted hizo campaña por alguien que no podía ser calificado de centro y (que era) muy conservador...", planteó la periodista Mónica Rincón.

Y luego le preguntó directamente a la jefa comunal: "Yo no sé si usted asume eso como un error. ¿Usted que cree que José Antonio Kast hubiera sido mejor presidente que Gabriel Boric?".

La respuesta de Evelyn Matthei

En su respuesta, Evelyn Matthei no dejó lugar a dudas: "No, para nada".

Y luego profundizó respecto de su activa participación en la campaña de Kast hace unos meses. "En primer lugar, cuando nos sumamos Paula Daza y yo, decidimos que el primer símbolo iba a ser repartir condones", le respondió a Rincón.

“Pero eso no cambia el carácter de Kast. Repartir condones no cambiaba la plataforma de candidatura de Kast”, le dijo por su parte la periodista.

"No, pero estábamos diciendo que lo apoyábamos desde un sector mucho más liberal", aseguró la alcaldesa de Providencia en medio de este intercambio en el espacio de conversación política.

Durante el programa Tolerancia Cero, la militante de la UDI recalcó los desafíos de su sector, y aseguró que es necesario construir alternativas de centro derecha, desde su punto de vista.