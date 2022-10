Repenning admitió que "no me hubiese venido a un matinal" con alguien que no fuera Priscilla Vargas

"Sé que con ella puedo ser yo", aseguró Repenning sobre Priscilla Vargas. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 20 de octubre 2022 · 16:49 hs

El periodista José Luis Repenning aseguró que la presencia de Priscilla Vargas fue decisiva para que tomara la decisión de sumarse al matinal Tu Día, en Canal 13.

El conductor del programa de las mañanas en la estación televisiva de Andrónico Luksic evaluó positivamente sus primeros días al frente de Tu Día junto a su gran amiga.

Con un rating que tiene felices a los ejecutivos del canal de Inés Matte Urrejola, el matinal ha dejado en evidencia la gran relación que tienen ambos periodistas y cómo aquello se transmite en pantalla.

"Había un poquito de nervio, pero antes de salir a la cancha siempre hay que tener un poco de nervio", recordó sobre su debut en el matinal.

Para José Luis Repenning, el "ser amigos" con Priscilla Vargas tiene mucho que ver con la exitosa fórmula que encontró Canal 13.

"Hemos sido amigos durante tanto tiempo, nos conocemos tanto. Sabemos trabajar juntos y yo creo que la gente lo nota", manifestó el profesional en entrevista con Radio Biobío.

"Y si eso se nota y se traspasa, a la gente le gusta, lo encuentra amable y no forzado", complementó el periodista.

Puedo ser yo

Fue a esa altura de la conversación que el nuevo rostro de Canal 13 reconoció que "yo, por ejemplo, no me hubiese venido a hacer un matinal con una persona que no sea ella".

Entonces, explicó que todo se debe a que "sé que con ella puedo ser yo. Yo creo que la gente se da cuenta de eso", añadió.

En cuanto a su llegada a Canal 13, José Luis Repenning recalcó que "tuve mi bautismo de guerra en Inglaterra, en Londres, en el funeral de la Reina".

"Entonces, no he tenido tiempo para estar nervioso. Me he sentido acogido", aseguró sobre su experiencia en su nueva casa televisiva.