Revelan el nombre del animador del programa que reemplazará a Me Late en TV+

Raquel Argandoña fue la primera confirmada en el programa que reemplazará a Me Late, en TV+

Por: Juan Pablo Ernst 26 de octubre 2022 · 15:19 hs

Al arribo confirmado de Raquel Argandoña a TV+, según ratificó su ex compañera en el panel de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos, se sumó ahora el nombre de la persona que animará el programa que reemplazará al desaparecido Me Late en ese canal.

Es un conocido animador de televisión y locutor radial, quien volvería a la pantalla grande junto a un destacado panel de expertos en farándula y espectáculos.

Se trata de el ex animador de Sábado por la Noche, de Mega, Francisco Kaminski, quien actualmente trabaja en la Radio Corazón y en el programa Piscolate, que es emitido por las pantallas de Canal Vive.

Así al menos lo aseguró lahora.cl, medio que ratificó lo informado la semana pasada por EL DÍNAMO, en cuanto a que además de Raquel Argandoña, se sumará al proyecto de TV+ el ex conductor del Mucho Gusto, José Miguel Viñuela.

Este último, sin embargo, aún está evaluando una proposición para incorporarse a un programa de talentos en Chilevisión, por lo que ha evitado hablar púbicamente de su eventual llegada al programa junto a la mamá de Kel Calderón.

Nuevos panelistas

Otro que también volvería a la televisión de la mano del nuevo programa de farándula es el periodista especializado en el área, Andrés Baile.

Y para aumentar el glamour del grupo de panelistas, también se sumarían la también periodista Nataly Chilet, y la comunicadora Titi García Huidobro.

De acuerdo a lo revelado en su momentos por fuentes al interior del canal, está previsto que el nuevo programa que reemplazará a Me Late en TV+ comience el próximo 1 de noviembre.

El “tema Viñuela”

En particular, respecto de la llegada de José Miguel Viñuela al próximo programa de farándula, el periodista Sergio Rojas sostuvo que el ex Mekano "sería parte del nuevo programa de Julio César Rodríguez en Chilevisión, donde sería jurado".

De esta forma, el ex panelista de Me Late habló de la propuesta que tendría Viñuela para sumarse al programa Los 8 Escalones del Millón.

Según lo asegurado por el periodista, José Miguel Viñuela "habría puesto algunas cláusulas para llegar a TV+".

Dijo que entre ellas se cuentan el "no hacer un programa llamado Me Late. No hacer un programa de farándula, ni en el horario de Me Late tarde. Y que pueda continuar haciendo el live con la Nené", detalló Sergio Rojas.