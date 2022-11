Revelan la verdad tras la presunta polémica de Rosalía en los Latin Grammy

Rosalía se llevó varios premios en la ceremonia de los Latin Grammy 2022. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 24 de noviembre 2022 · 14:16 hs

Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, estuvo en el centro de atención en los últimos días a raíz de una polémica que habría protagonizado en los Latin Grammy.

Medios españoles apuntaron a que la intérprete de “Despechá” se habría negado a prestarle su camarín a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, para que se cambiara el vestido.

Pero al parecer, nada de esto era real. Un amigo íntimo de la modelo declaró al programa Ya Es Mediodía de Telecinco que el “encontrón” entre Rosalía y Georgina nunca fue real.

“Entró en un baño a hacer pis y aprovechó y se cambió. Pero no era un baño de obra, era un baño normal. Georgina estuvo en los camerinos, estuvo con Rosalía”, declaró.

Sobre la discusión que habría tenido la española con la argentina, lo negó tajantemente. “No tiene ni pies ni cabeza, se habla de ella con mentiras que no van a ningún lado y que desmentirlo no va a ningún lado, pero habría que informarse un poco mejor”, sostuvo.

Incluso, el amigo de Rodríguez apuntó al responsable de esparcir estos rumores. “Hay un representante español que se ha inventado todo esto porque está descontento con Georgina”, cerró.

Georgina Rodríguez habló sobre Rosalía en la alfombra roja

Previo a que se conociera este supuesto altercado con Rosalía, Georgina Rodríguez tuvo palabras para referirse a la catalana.

Ocurrió durante su paso por la alfombra roja, donde aseguró que “lo mejor de España es Rosalía y el jamón ibérico”.

De esta forma, se descarta un posible altercado entre ambas. De hecho, ya habían compartido con anterioridad.

Georgina acudió hace unos meses a un concierto de Rosalía en Madrid junto a su familia, e incluso compartió en Instagram algunas imágenes del encuentro detrás del escenario entre ambas. De hecho, ahí estuvo presente Rauw Alejandro.