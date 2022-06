Revelan las primeras imágenes de la película que protagonizan Jorge Zabaleta y Benjamín Vicuña

Papá Al Rescate aún no tiene fecha para su debut en las salas de cine, pero será durante este año. BF DISTRIBUTION.

Compartir











Por: Rodrigo León 16 de junio 2022 · 11:45 hs

Papá Al Rescate es el nombre de la película que protagonizan Jorge Zabaleta y Benjamín Vicuña, la que llegará durante este año a las salas de cine del país.

Esta road y buddy movie sigue a cuatro amigos que emprenden un viaje para lograr juntos una misión: llegar a tiempo para que uno de ellos rescate a su pequeña hija antes de que pase al sistema de adopción.

La cinta cuenta también con las actuaciones de Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz, además de la participación especial del animador Pancho Saavedra y la actriz y conductora de la TV argentina Laurita Fernández.

Papá Al Rescate está dirigida por el argentino Marcos Carnevale, responsable de éxitos de taquilla como Granizo y Corazón de León. Junto a él está también Sebastián Freund, productor y director de Stefan v/s Kramer, la película más vista del cine chileno. En tanto, el guión fue escrito por Freund junto al actor Rodrigo Muñoz.

La producción estuvo a cargo de RIZOMA Films, compañía dirigida por Freund, responsable de películas como Los Debutantes, El Bosque de Karadima, El Hilo Rojo y “Stefan v/s Kramer, entre otras producciones; en coproducción con Canal 13, Vía X Films, Twentyfour-seven, Leyenda Films, Frontera Films, Corinthian Media y Secuoya Studios.

Los primeros adelantos de Papá Al Rescate

Durante la mañana de este jueves se dieron a conocer los dos primeros adelantos de lo que será Papá Al Rescate.

En las imágenes vemos dos situaciones que vive este grupo de amigos duranate su viaje en auto a Argentina, en medio de la cordillera.

Jorge Zabaleta, quien protagoniza junto a Benjamín Vicuña esta nueva película, había declarado anteriormente que “cuando yo dejé de hacer teleseries la idea era poder hacer este tipo de proyectos. Básicamente yo casi no he hecho cine porque no he tenido el tiempo, siempre he estado haciendo teleseries”.

“Y si bien me han llamado para muchas cosas entretenidas, no he podido por tiempo y ahora por fin estoy cumpliendo ese anhelo y con un proyecto que me gusta mucho. Tiene un buen guión y un buen equipo, en donde todos nos conocemos y desde ahí lo hace muy calientito en el sentido de afectos”, agregó.