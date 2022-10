Revelan los motivos que llevarían a Diana Bolocco a dejar Mega en diciembre

Diana Bolocco no renovaría su contrato con Mega. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 17 de octubre 2022 · 13:14 hs

La partida de Diana Bolocco de Mega sería inminente, luego de que la esposa de Cristián Sánchez se quedara sin proyectos al interior del canal privado.

Así al menos lo afirmó la periodista Paula Escobar en el programa de streaming vía Instagram Qué Te lo Digo, que comparte con su colega Sergio Rojas.

De acuerdo a lo manifestado por la profesional, sería la falta de proyectos para ella en el área de entretención, donde se quería enfocar tras abandonar el matinal Mucho Gusto, lo que estaría gatillando la partida de Diana Bolocco desde la estación televisiva de Vicuña Mackenna.

Según planteó Paula Escobar, la hermana de Cecilia Bolocco "ya no tiene proyectos" en Mega, por lo que la ex la animadora no renovaría su contrato con Mega, se termina en diciembre próximo.

Tras reiterar que en la señal del grupo Bethia "se están bajando todos los proyectos por una inversión que se realizó", detalló que "se vendió un porcentaje a Discovery. Están tratando de pagar eso que le están cobrando, y congelaron reality shows y estelares".

En todo caso, Paula Escobar en un momento planteó que lo de la partida de Diana Bolocco desde Mega "estamos en pie de corroborarlo".

Proyectos en evaluación

Respecto de lo indicado por la periodista sobre la "congelación" de numerosos proyectos al interior del canal privado, desde la estación televisiva decidieron no dieron mayores pistas sobre el tema.

A través de una declaración que le fue enviada a Página7, la señal de televisión planteó que "MegaMedia es una fábrica de contenido, estamos en constante evaluación y generación de proyectos de diferentes temáticas, entre ellos de estelares y entretención".

"Sin considerar las teleseries que son un pilar muy importante para el canal", añadió el texto entregado por Mega.

Cabe recordar que tras su salida del Mucho Gusto, Diana Bolocco había descartado la posibilidad de cambiar de casa televisiva. Incluso aseguró que tenía "varios proyectos en carpeta", entre ellos uno que estaba muy avanzado y que se emitiría en horario prime.

"Es súper entretenido, es una vuelta bien interesante y distinta a lo que se está mostrando en televisión”, manifestó en la oportunidad.