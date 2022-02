"Rey del Oro" aseguró que Tonka Tomicic y Parived le deben $40 millones

Harold Vilches, conocido como el "Rey del Oro", conversó con Mucho Gusto. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 14 de Febrero 2022 · 13:13 hs

Luego de que este fin de semana se dieran a conocer escuchas telefónicas en el denominado Caso Joyas, Mucho Gusto emitió una entrevista a Harold Vilches, conocido popularmente como el “Rey del Oro”, quien acusó a Tonka Tomicic y Parived de deberle 40 millones de pesos.

Este dinero, comentó, se debe a la venta de unas monedas de plata, las que le pagaron con cheques protestados. “Quiero hablar porque no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que ya no me iban a pagar”, denunció Vilches en la conversación que tuvo con Paulina de Allende-Salazar.

“Les vendí unas monedas de plata. Los respaldos de la transacción de las monedas de plata están por correo, en la cual Tonka responde con su correo personal diciendo que acepta la cotización”, agregó.

El “Rey del Oro” aseguró que le entregaron unos cheques “los cuales resultaron estar protestados” y que actualmente tiene esos documentos en su poder. “Me deben aproximadamente 40 millones. Tengo los documentos en los cuales acredito un pago pendiente”, confirmó.

Por otro lado, Vilches aseguró que ha visitado la casa de Tonka Tomicic. En esa instancia, la animadora “ha estado en el jardín donde viven, y yo he estado conversando con Marco Antonio al lado de ella”, agregando que la figura de Canal 13 era consciente de los negocios que estaban haciendo.