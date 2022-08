Rick Astley recreó el vídeo de "Never gonna give you up" para un aviso publicitario y la rompió

Rick Astley "no pierde la esencia", según aseguran sus fans tras la aparición del video. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de agosto 2022 · 13:05 hs

El cantante británico Rick Astley recreó su éxito ochentero "Never gonna give you up" y generó revuelo en las redes sociales.

El también actor y compositor modernizó el reconocido hit de la segunda mitad de los '80 para el spot publicitario de una aseguradora, a 35 años del lanzamiento del tema que ha hecho bailar a varias generaciones.

Un verdadero ícono del pop británico, Rick Astley continúa en plena actividad a sus 56 años de edad.

Por ello se lo puede ver recreando no sólo la canción y los escenarios del video grabado hace tres décadas y media, sino también bailando al ritmo de "Never gonna give you up" como cuando era un veinteañero.

La nueva versión de Rick Astley

Rick Astley, eso sí, introdujo algunas modificaciones respecto del video original, pues en vez de estar rodeado de un par de bailarinas al interior de un bar desocupado, o en un espacio al aire libre junto a una reja, en la nueva versión el artista británico es acompañado por vendedores de seguros, de autos o casas.

Algo que resulta lógico si se considera que es un aviso publicitario para una empresa aseguradora.

Además de recibir miles de likes tras ser subido a Youtube, el video de Rick Astley recreando "Never gonna give you up" recibió muchísimos comentarios, muchos de ellos llenos de nostalgia, pero también una gran cantidad felicitando al jefe de marketing de la aseguradora.

"No pierde la esencia", "Luce muy bien" o "Necesito ver esta nueva versión completa", fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante británico.

En tanto, el aviso publicitario también recibió palabras por parte de quienes escucharon la versión.

"Dios mío... nunca pensé que la letra pudiera ser tan apropiada para un comercial de seguros. ¡La leyenda esta de vuelta! ¡El tipo de marketing merece un ascenso!"; "Wow, el tipo de marketing necesita un aumento. Esta es la primera vez que un anuncio de YouTube me hace hacer clic", y "Este es uno de los mejores esquemas de marketing que he visto, el código qr y todo es la guinda del pastel. Y puedo decir que las personas en el anuncio se están divirtiendo mucho", fueron algunos de los posteos.

Mire a continuación el video con la comparación entre ambas versiones.