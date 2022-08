Ricky Martin celebró los cumpleaños de sus hijos mellizos Matteo y Valentino

Ricky Martin está en medio de la gira de presentación de su nuevo disco "Play". INSTAGRAM

08 de agosto 2022

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se tomó un respiro en la gira que realiza por Estados Unidos para celebrar el cumpleaños 14 de sus hijos mellizos Valentino y Matteo.

Nacidos el 5 de agosto de 2008, los hijos del artista nacionalizado español fueron engendrados a través de un vientre en alquiler, según se precisó en ese momento.

En medio de la presentación de su nuevo disco "Play" en el país norteamericano, y cuando la prensa rosa habla de una posible separación con su esposo Jwan Yosef, Ricky Martin se dio el tiempo para festejar los cumpleaños de sus hijos de acuerdo a las facilidades que le dejó su apretada agenda.

El intérprete de Livin' la Vida Loca subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se ve a Matteo y Valentino disfrutando del surf, la playa y el sol.

"¡Tremendo día de playa! Empieza para mis hijos mayores su semana de cumpleaños", posteó Ricky Martin.

Y luego el puertorriqueño añadió: "Gracias a mi hermano Alecs por la buena vibra del día y enseñarle a Matteo y Valentino a jugar con las olas".

"Soy el padre más afortunado del mundo", escribió el cantante en la parte final de su mensaje.

¿Estuvo Ricky Martin con ellos?

Lo que no quedó claro es si el ex vocalista del grupo Menudo pudo acompañar a sus hijos en su celebración, pues no aparece en ninguna de las imágenes. Y, además, el mismo Ricky Martin había informado días antes que estaría muy ocupado con su gira por Estados Unidos.

Lo que sí se sabe con certeza es que el esposo del artista de 50 años, Jwan Yosef, no pudo tomar parte en los festejos, pues se encuentra recuperándose tras contagiarse con COVID-19.

Ricky Martin y Jwan Yosef comenzaron en 2016 su relación y dos años más tarde se casaron. En la actualidad la pareja tienen cuatro hijos, pues a Valentino y Matteo , de 14 años, se suman Lucía y Renn, de 3 años.