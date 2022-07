Ricky Martin habla tras victoria judicial por demanda de acoso de sobrino: "Ha sido devastador"

Ricky Martin también le envió un mensaje a su sobrino para que pueda encontrar la ayuda que necesita. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 21 de julio 2022 · 15:31 hs

Ricky Martin habló por primera vez luego de la victoria judicial que se selló este jueves, luego de que se confirmara que su sobrino retiró la demanda por acoso sexual que motivó a que la justicia emitiera una orden de protección temporal en su contra, la que fue desestimada durante esta jornada.

A través de un video, que fue enviado al portal estadounidense TMZ, el cantante se refirió a lo que ha sido el último mes, luego de que su familiar presentara esta acción judicial, acusando también haber tenido una relación incestuosa con el cantante.

“Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder comenzar mi proceso de curación. Durante dos semanas no se me permitió defenderme porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligaba a no hablar hasta que estuviera frente a un juez”, comenzó explicando el intérprete de “La Mordidita”.

“Comenzar una nueva vida”

El puertorriqueño celebró que “gracias a Dios se demostró que estas afirmaciones eran falsas" y junto con eso, quiso reconocer sus sencaciones ante lo vivido. "Les voy a decir la verdad. Ha sido muy doloroso, ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, expresó.

En cuanto a “la persona que estaba diciendo estas tonterías”, Ricky Martin le deseó que “encuentre la ayuda para que pueda comenzar una nueva vida llena de amor, verdad y alegría y no lastime a nadie más”.

"Ahora, mi prioridad es sanar y, ¿cómo me curo? Con la música. No puedo esperar para volver al escenario. No puedo esperar para volver a estar frente a las cámaras y entretener, que es lo que mejor hago", cerró el cantante, solo horas después de que la justicia puertorriqueña desestimara toda acción en su contra durante la mañana de este jueves.