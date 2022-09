Ricky Martin y la historia de cuando le quitó el novio a Aracely Arámbula, la ex de Luis Miguel

Ricky Martin fue acusado por Aracely Arámbula de quitarle el novio. INSTAGRAM.

05 de septiembre 2022

El cantante puertorriqueño Ricky Martin tuvo muchas aventuras con mujeres cuando aún no asumía su sexualidad, pero aunque una de ella no fue Aracely Arámbula, la ex esposa de Luis Miguel, el artista de 50 años y la actriz mexicana sí tuvieron una historia que generó un especial vínculo cuando eran jóvenes.

Aracely Arámbula, que tuvo dos hijos con el intérprete de La Incondicional, no sólo tiene una prolongada y exitosa carrera en las pantallas grande y chica de México, sino que justo por ahora está en la cresta de la ola gracias a que se encuentra protagonizando el remake de La Madrastra.

Fue gracias a su permanente aparición en pantalla, que la prensa azteca sacó a colación un viejo y no tan conocido capítulo que vinculó a Ricky Martin y Aracely Arámbula cuando eran jóvenes, allá por fines de la década de los '90.

La actriz tenía 23 años cuando participó en la teleserie Soñadoras, donde interpretaba a Jacqueline de la Peña.

Allí su coprotagonista primero, y pareja después, era el actor Eduardo Verástegui. Y es precisamente él quien se convirtió en el vínculo que unió las vidas de Ricky Martin y Aracely Arámbula.

Así al menos lo asegura la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, quien dice que fue la propia ex esposa de Luis Miguel la que le confirmó lo que había sucedido realmente.

Amigo de Ricky Martin

De acuerdo con lo manifestado por Alvarado, ella lo supo durante un concierto del cantante puertorriqueño en el que se encontró justamente con Aracely Arámbula, quien le reveló lo que había ocurrido cuando ella y Ricky Martin eran jóvenes.

"Ese que está ahí cantando me quitó a mi novio", le dijo la actriz a la periodista en medio del recital.

La prensa mexicana recordó que en esos años Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui eran novios en ese tiempo, y este último además era amigo de el artista nacido en San Juan de Puerto Rico.

Según lo afirmado por la ex de El Sol, mientras estaba con ella Eduardo Verástegui y Ricky Martin desarrollaron algo más que una amistad, y al final el actor la dejó para seguir con el cantante.

Con el paso de los años tanto Aracely Arámbula como Ricky Martín tuvieron varias relaciones antes de encontrar a las parejas con las que hoy comparten sus vidas.