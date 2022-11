Roberto Cox vuelve a disparar contra Neme por dichos sobre fiestas en Londres

José Antonio Neme aseguró que Roberto Cox salía mucho a carretear mientras estuvo en Londres. CHILEVISIÓN.

09 de noviembre 2022

Roberto Cox, periodista de Chilevisión, se refirió por tercera vez a las declaraciones que hizo José Antonio Neme hace ya varias semanas, acusándolo de salir de fiesta en Londres, mientras cubría la muerte de la reina Isabel II.

El conductor de Mucho Gusto, durante su visita a Pero Con Respeto, aseguró que “decían que la noche londinense era lo de él (Cox)” y que “cuando se apagaban las luces, Roberto seguía, seguía”.

Ahora, fue el mismo Roberto Cox que visitó el late de Julio César Rodríguez donde en la sección de “La Pregunta Sin Respeto”, el animador le consultó sobre el tema.

“¿Que te parecieron esas declaraciones de tu colega?”, le consultó Rodríguez. “Él daba a entender que la noche era lo mío”, comenzó diciendo Roberto Cox, y entre risas reconoció que “bueno, tiene razón”.

Seguido a eso, el conductor de Contigo CHV Noticias AM reflexionó señalando que “más allá de si era verdad o no, y no era verdad porque trabajamos mucho y terminábamos muy tarde y cansados, de verdad no sé si se quiso hacer el chistoso o si de verdad quiso se cahuinero”.

“¿Y de dónde sacó el cahuín? Porque a Neme en diez días solo lo vi una vez, reporteando, y no estábamos en el mismo hotel”, se preguntó.

La duda de Roberto Cox

Roberto Cox planteó que “lo peor de todo, que es muy común: cuando haces coberturas internacionales uno se suele juntar con los colegas chilenos que cubren esa misma noticia, porque nos conocemos entre todos”.

De hecho, el periodista aseguró que en esa oportunidad se reunió con periodistas como Florencia Vial de Mega y Natalia López de Canal 13.

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces cuando uno termina el reporteo decimos oye, vamos a tomarnos una cosita después del trabajo. Se le dijo a Neme para venir y nunca apareció”, indicó.

Por último, Roberto Cox acotó que “no sé dónde se habrá metido” porque “nunca lo vi de noche”.