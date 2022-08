Rocío Marengo confirma distanciamiento con Pamela Díaz: "Algo le pasó"

Rocío Marengo aseguró haber sido una "buena amiga" con Pamela Díaz. INSTAGRAM.

08 de agosto 2022

Rocío Marengo, quien actualmente es una de las participantes de la cuarta temporada de El Discípulo del Chef, confirmó que existe un distanciamiento en su amistad con Pamela Díaz.

Desde hace meses que existen rumores de que ambas habrían peleado. De hecho, un usuario en su cuenta de Instagram le consultó sobre el tema el pasado mes de abril.

Ante es, ella precisó que “¡No! A Pame la amo. Es lo más del mundo. Hay dos cuentas (que las tengo identificadas) que se lo pasan tirando mierda para generar quilombo. No tendríamos motivos para estar peleadas”.

Sin embargo, a tres meses de ello, Rocío Marengo confirmó que, efectivamente, existe un distanciamiento con Pamela Díaz.

“Yo la quiero como el primer día o más, mi amor por ella crecía cada momento que iba conociéndola. La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo”, dijo la argentina en conversación con LUN.

“No sé qué habrá pasado”

En esa misma línea, Marengo indicó que “evidentemente algo le pasó. Ella me dice que está todo bien, pero en este viaje a Chile aún no la he visto. Si Pame me llamara ahora, yo salgo corriendo a verla porque la quiero, me divierto”.

“Ella también debe entender que yo vengo de pasar momentos duros y quiero estar con gente que quiere estar conmigo. La verdad, no sé qué le habrá pasado”, reconoció, haciendo alusión a su quiebre amoroso y al fracaso que vivió en medio de sus intentos por convertirse en madre.

Ante estos duros episodios que vivió, Rocío Marengo reconoció que le hubiera gustado que Pamela Díaz estuviera con ella porque “siempre lo había hecho. Yo fui muy buena amiga" y, además, indicó que “jamás le hubiese fallado. Yo tengo claro lo que hice y lo que haría por ella”, aludiendo a los rumores que la vinculaban a Jean Philippe Cretton, con quien trabajó en Minuto Para Ganar.