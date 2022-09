Rocío Marengo responde a Pamela Díaz por exponer en TV el quiebre de su amistad

Actualmente, Rocío Marengo y Pamela Díaz no se hablan. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 09 de septiembre 2022 · 12:50 hs

Rocío Marengo, modelo, actriz, vedette, humorista y bailarina argentina; será una de las protagonistas del episodio de este viernes de Podemos Hablar, donde se referirá por primera vez a las declaraciones que hizo Pamela Díaz semanas atrás.

En el mismo programa de Chilevisión, “La Fiera” fue consultada respecto al quiebre que atravesaba su amistad con la actual participante de El Discípulo del Chef.

Sobre los motivos que generaron esa situación, la animadora de televisión indicó que era “algo muy personal que no lo puedo exponer”, entre otras declaraciones.

Ante las palabras de Pamela Díaz, en el espacio de conversación Rocío Marengo será consultada sobre el tema, evidenciando su molestia por haber recurrido a las cámaras.

“No me lo dijo a mí, lo vino a decir acá. No me gustó mucho que lo haya contando en la tele y no me lo haya dicho personalmente”, reclamó, según consignó un adelanto al que tuvo acceso Tiempo X.

A pesar de todo, la argentina reconoció que “yo a ella la amo, pongo las manos al fuego, la considero mi amiga, el cariño no se termina de un día para otro”.

“Yo me sorprendí mirándola por la tele y con los comentarios de los periodistas. No hice nada que yo haya hecho para enojarse”, agregó.

En esa misma línea, Rocío Marengo recalcó que a Pamela Díaz “la que considero que era mi amiga, una mujer guerrera que va de frente, que dice las cosas, considero que no me lo haya dicho de frente”.

Según la integrante del equipo rojo de El Discípulo del Chef, ella no hizo nada para que la actual pareja de Jean Philippe Cretton “se enojara. Yo si hubiese hecho algo malo, hubiese dicho que se enojó por eso, pero no hice nada”.

“La gente nos quiere ver juntas”

Rocío Marengo aprovechó las cámaras de Podemos Hablar para enviarle un recado a Pamela Díaz.

“La gente nos quiere ver juntas amiga. La verdad es que necesitamos una charla, no da para hablarlo en tele”, dijo, según podemos ver en pantalla la noche de este viernes.

En la oportunidad, también aprovechó de dejar en claro que el quiebre de la amistad no se debió a un coqueteo con Jean Philippe Cretton, como se especuló en un momento.

“Hasta último momento le dije de ir a Europa y me decía que tenía pega, nunca dijo que estaba enojada”, afirmó.

Seguido a eso, insistió en que “jamás hice algo para lastimarla, hasta en un momento se dijo que podría haber pasado algo entre nosotros (con Cretton) y por eso se enojó, ella podría haber puesto las manos al fuego por mí, haber dicho, puede pasar cualquier cosa, pero Rocío no se mete con mi novio y eso me dolió”.