Rodrigo Herrera confirma que ya se querelló contra su ex esposa: "No puedo dejar que avance la mentira"

02 de Mayo 2022

Rodrigo Herrera ratificó que ya presentó una querella contra su ex esposa Denisse Flores, quien aseguró en un reality en España que el periodista era homosexual.

Herrera estuvo presente en Aquí Somos Todos, conducido por Priscilla Vargas, donde explicó que la última vez que tuvo algún contacto con su otrora pareja fue en 2020, cuando acordaron su divorcio.

Tras esto, indicó que le comentaron las declaraciones realizadas por Flores en Europa, señalando que “ahí supe lo que había pasado en un programa español. Traté de pensar que no sería demasiado, no sería un tema grande, pero la avalancha cayó”.

Sin embargo, Rodrigo Herrera aseguró que esta noticia causó revuelo en su círculo familiar, indicando que "mi mamá, cada vez que me llama, lo hace llorando”.

Consultado sobre las razones de su ex para realizar este tipo de declaraciones, el conductor de La Voz de los que Sobran apuntó que “quizá ella necesitaba una historia para destacar en ese programa. Pero estamos en el 2022. Uno sabe que cuando involucra a personas va a rebotar. No puedes decir yo no creí que iba a pasar”.

En esta línea, reiteró que presentó una querella por injurias graves contra Denisse Flores, a pesar de estar residiendo en España, precisando que "hay que notificarla. Esto va a ser muy largo. He investigado otros casos, juicios donde hay injurias. Me di cuenta de que en el caso de Felipe Camiroaga contra Ítalo Pasalacua, el fallo salió cuando Felipe estaba muerto. Pero el tiempo está a mi favor porque soy el dueño de la verdad”.

“No puedo dejar que avance la mentira, porque hay una escalada de interpretaciones. Hay versiones que han ido mutando. ¿Cuál será la siguiente historia?”, aseveró el ex periodista Mega.

Respecto a las razones para que ella planteara que era homosexual, Rodrigo Herrera dejó en claro que "no es un delito que te acusen de ser homosexual, pero yo ya tengo más de 45 años. Si fuera homosexual, heterocurioso, o lo que sea, lo diría”, apuntó.

“Estamos en el 2022, entonces no se trata de que uno se siente ofendido por eso. Me siento ofendido de la manera en la que fue y los efectos que causaron”, cerró Rodrigo Herrera.