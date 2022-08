Rodrigo Herrera recordó los complicados momentos que vivió por los dichos de su ex esposa

Las declaraciones de la ex esposa de Rodrigo Herrera terminaron en una querella. INSTAGRAM

Compartir











Por: Gaspar Marull 07 de agosto 2022 · 14:01 hs

El periodista Rodrigo Herrera recordó el complejo momento personal que vivió tras las declaraciones de su ex esposa, Denisse Flores, quien durante su participación en un programa de televisión español aseguró que él era homosexual y que lo había visto con otro hombre.

En el último capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, el profesional y ex integrante del área deportiva de Mega aprovechó de recordar la polémica en la cual estuvo inmerso, y que terminó en la presentación de una querella.

Patricia Maldonado, una de las invitadas al espacio de cocina, le consultó: “Cada vez que a alguno le pasa algo, como cuando la gente inventa cosas, los que sufren son los cercanos. ¿Qué piensa tu mamá?".

“Mi mamá estuvo muy mal Paty, hubo un día entero que me llamó tres o cuatro veces llorando. Hay que entender, ella va a comprar a la feria o a la panadería y le comentan esto, y muchas veces la gente no lo hace en el mejor tono, lo hacen con un poquito de maldad, con pica”, respondió Herrera.

“A uno lo derrumba a veces lo que ocurre con la gente que uno quiere. Yo valoro enormemente la fortaleza que tiene la Eugenia (su actual pareja), porque ha sido un pilar fundamental en todo este proceso. Eso me ha hecho valorarla mucho. Y lo otro es que uno tiene que hacer una distinción de los lugares donde quiere estar", añadió.

"Yo creo que este nivel de discusión son peleas en el barro, entonces a mi no me interesa estar ahí, baja vibración. Cuando uno se enfrenta a estas situaciones, mientras más lejos esté de ella, mejor persona es. Creo que se actuó con la intención de hacer daño y sin medir las consecuencias”, concluyó el periodista.

“La verdad es que para mí todo lo que me pasó, en ese escándalo mediático de hace un par de meses, me dolió un montón, las canalladas duelen. Entonces para qué vamos a entrar en discusiones de cosas que pasaron hace cuatro años, en términos de una relación que no funcionó y que en el fondo ahora aparecen aristas que nunca ocurrieron, para qué colocarle fantasía cuando la realidad ya es suficientemente evidente: Un fracaso, hay que asumirlo y hay que crecer”, cerró Herrera.