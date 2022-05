Rodrigo Herrera respondió a Tatiana Merino: "No doy crédito a una persona que no conozco"

El periodista Luis Sandoval dijo que su colega está bien y motivado pese al complicado momento que está viviendo. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 12 de mayo 2022 · 12:36 hs

Aunque su abogado le aconsejó no seguir refiriéndose al tema, el periodista Rodrigo Herrera aseguró que no puede dar crédito "a una persona que no conozco", al comentar lo publicado por Tatiana Merino en su cuenta de Instagram, en la que le dijo que el único que mentía era él.

"Déjate de andar de programa en programa tratando de convencer a la gente de tu sexualidad y que todo el mundo miente. Aquí el único que miente eres tú", publicó Merino luego de la presencia del ex esposo de Denisse Flores en el programa Pero Con Respeto, donde entregó su versión de por qué la mujer habló en España de una infidelidad suya con un hombre.

La respuesta de Rodrigo Herrera a ésta y otras declaraciones de la ex vedette llegó en el programa Me Late. Ahí, el periodista Luis Sandoval contó que se había contactado con su colega para saber cómo estaba tras lo publicado por Tatiana Merino.

"Súper bien y motivado"

"Yo quería saber cómo se encontraba", le dijo Sandoval a su compañera de espacio, Mariela Sotomayor. "Y, fíjate, él me dice que dentro de todo, está súper bien y motivado en su trabajo", añadió.

Según el reportero del programa que se transmite por las pantallas de TV+, Rodrigo Herrera "trata de que no le afecten este tipo de problemas".

Respecto de los dichos de la actriz, Sandoval sostuvo que el periodista "no puede dar crédito a una persona que no conoce".

Tras esas escuetas declaraciones recogidas por el reportero del Me Late, el ex esposo de Denisse Flores aseguró que seguirá el consejo de su abogado y no hablará más del tema.

Esta semana, Tatiana Merino publicó una larga publicación en su cuenta de Instagram. Allí contó que "me puse a ver completo el programa de Julio César Rodríguez PCR y me encuentro al mismísimo Rodrigo Herrera hablando de mí".

"Oye Rodrigo, porque te refieres a mi persona de esa manera? Diciendo que yo mentí? No te metas conmigo porque sabes como respondo", escribió.