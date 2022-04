Rodrigo Sepúlveda y palabras de Enrique Paris: "No deberíamos estar hablando de esto"

El periodista recalcó que "él haya reconocido su sexualidad, su manera de enfrentar la sexualidad, yo encuentro que es tan lindo, que es tan noble, que es tan sano”. MEGANOTICIAS

Compartir











Por: Cristián Meza 24 de Abril 2022 · 17:41 hs

Rodrigo Sepúlveda se valió de su espacio en MegaNoticias Alerta para referirse a las últimas declaraciones del ex ministro Enrique Paris, quien se refirió a su orientación sexual en una entrevista.

Y es que el ex titular del Minsal expresó a revista Sábado que sabía que "no iba a hacer mi vida con una mujer”.

Junto con ello, explicó que por esta situación no quiso casarse con su pareja de juventud. “Yo sabía que eso pasaba, pero desde mi punto de vista era impensado, y necesitaba ser honesto conmigo mismo. Además, para mi, eso era moralmente inaceptable”.

Al respecto, el periodista recalcó que "él haya reconocido su sexualidad, su manera de enfrentar la sexualidad, yo encuentro que es tan lindo, que es tan noble, que es tan sano”.

Sepúlveda expresó que "uno se manifieste y que diga lo que piensa, y lo que cree, sus propias convicciones, sin miedo, sin temor, sin dar explicaciones al resto”.

Es por esto que aseguró a todas las personas en sus hogares que “cada uno puede ser como quiera, ustedes pueden ser como quieran. Ustedes, sexualmente, pueden tener sus propias posiciones, pensamientos. Acá nadie te obliga a ser como tienes que ser, ¡nadie!”.

Junto con ello, apuntó que la orientación sexual de Enrique Paris "no es tema, o sea, no deberíamos estar hablando de esto”.

“La sexualidad que uno decide llevar en su vida no es tema. Sin embargo, viniendo de una autoridad, de una persona tan pública, tan conocida, yo lo aplaudo porque esto también sirve”, enfatizó.

Rodrigo Sepúlveda reiteró que "cada uno es libre de hacer y vivir su vida como más estime conveniente, y que somos libres de pensar y hacer lo que queramos mientras que no pasemos a llevar a otros.

“Felicito al ministro, lo felicito porque no es fácil y debiera ser fácil, no es fácil y no debería ser tema (...) No es tema tu sexualidad, ¡no es tema!, pero que lo diga una autoridad es relevante”, cerró Sepúlveda.