Rosalía celebró sus nueve nominaciones a los Latin Grammy: "Gracias por tanto amor"

Gracias a su trabajo en el disco Motomami, Rosalía se alzó como la segunda más nominada de los Latin Grammy 2022. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 21 de septiembre 2022 · 14:34 hs

Rosalía Vila Tobella, cantante conocida simplemente como Rosalía, celebró a través de redes sociales las nueve nominaciones que recibió a la próxima entrega de los Latin Grammy 2022.

La intérprete española buscará quedarse con el gramófono de oro en las categorías Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Música Alternativa, Grabación del Año, Mejor Diseño de Empaque, Mejor Canción Alternativa, Mejor Vídeo Musical Versión Corta, Mejor Vídeo Musical Versión Larga y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

Con esto, además, Rosalía se alza como la primera mujer en recibir la más alta cantidad de nominaciones a una misma edición de los Latin Grammy.

Horas después de conocerse la noticia, la intérprete de “Despechá” utilizó sus redes sociales para compartir su alegría con sus fanáticos.

“¡Hoy me levanté demasiado feliz! Gracias por las nueve nominaciones de los Latin Grammy y por los dos shows sold outs en el Radio City Hall que tanto me he disfrutado”, escribió la catalana.

Por último, acotó que Nueva York es “la ciudad más increíble del mundo, gracias por tanto amor”.

Junto a este mensaje, Rosalía publicó varias fotografías de su paso por la ciudad estadounidense en donde, incluso, posó con la modelo Bella Hadid.

El detalle de las nominaciones de Rosalía a los Latin Grammy

Rosalía consiguió un total de nueve nominaciones a los Latin Grammy 2022, que se entregarán el próximo 17 de diciembre en una ceremonia que se celebrará en Las Vegas.

Gran parte de ellas se debe a su trabajo en su más reciente disco titulado Motomami, el que competirá en Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Diseño de Empaque y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

El resto de las categorías buscan reconocer lo logrado con canciones como “La Fama” (Grabación del Año) y “Hentai” (Canción del Año, Mejor Canción Alternativa y Mejor Vídeo Musical Versión Corta).

En tanto, la nominación de Rosalía en Mejor Vídeo Musical Versión Larga se debe a la performance que realizó para la red social TikTok.