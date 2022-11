Rosalía es interrumpida por llamada telefónica de Rauw Alejandro en plena entrevista

Rosalía y Rauw Alejandro hicieron pública su relación en septiembre del año pasado. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 10 de noviembre 2022 · 14:48 hs

Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, desde hace más de un año que se encuentra en una relación con el puertorriqueño Rauw Alejandro.

Los artistas hicieron público el romance en septiembre del año pasado y aunque tuvieron que atravesar rumores de quiebre, lo cierto es que el amorío sigue más fuerte que nunca.

Así quedó demostrado recientemente cuando Rosalía concedía una entrevista al programa Primer Impacto de Univisión. Mientras hablaba con el presentador, fue interrumpida por una llamada telefónica del intérprete de “Punto 40”.

“Ay, Dios mío… Ay, bueno, luego le digo. Voy a ponerlo en modo avión”, dice la catalana avegonzada, pese a que el entrevistador la invita a contestar si es necesario. “No, no, está bien… Ahora le digo amor, te llamo”, respondió entre risas.

La escena de este momento ha sido publicada en redes sociales y rápidamente viralizada por los seguidores de Rosalía.

Rosalía se sincera sobre su relación con Rauw Alejandro

Durante la entrevista que concedió al programa Primer Impacto, Rosalía aprovechó la oportunidad de sincerarse respecto a la relación que mantiene hace más de un año con Rauw Alejandro.

“No es fácil, porque su agenda también es complicadísima, pero siempre encontramos la manera”, aseguró la intérprete de “Despechá”.

En esa misma línea, indicó que “cuando no es él viajando para donde yo estoy, es viajando yo... Guardándonos días y, cuando no trabajamos, pues no trabajamos”.

Pero además de eso, Rosalía admitió lo mucho que le gusta cómo ambos apoyan sus carreras musicales.

"Me encanta saber qué piensa, porque para mí, la opinión de mi madre, de mi hermana, de Rauw... son opiniones de peso", comentó, sin esconder la evidencia del amor que siente por el puertorriqueño. “Se me ponen los ojos con brillitos”, reconoció.