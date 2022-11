Rosalía explica por qué ha decidido dejar de lado el maquillaje en el último tiempo

En conversación con Billboard, Rosalía explicó por qué el maquillaje ya no es protagonista en ella. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 30 de noviembre 2022 · 14:50 hs

Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, ha sorprendido a sus fanáticos en el último tiempo al verse, cada vez más seguido sin maquillaje.

Si la comparamos con su estilo de hace algunos años, ahora es posible ver a la cantante catalana con un aspecto mucho más sencillo.

Esto, Rosalía lo ha comentado en una reciente entrevista que otorgó a Billboard, explicando que todo tiene que ver con la estética de su más reciente disco, Motomami.

“En los shows es muchísimo más cómodo ir sin maquillaje, pues con todo lo que bailo se me cae todo”, comentó de entrada la intérprete de “Despechá”.

A eso, agregó que “también forma parte de este proyecto. Tengo diferentes intenciones al respecto: en cierta parte seré lo más honesta y transparente que me sea posible, así que no usar maquillaje es parte de eso”.

Espero que eso tenga un sentido para los demás. Tengo la expectativa de que con esa necesidad, intencionalidad y amor que yo transmito, entonces tenga un sentido para el que lo está escuchando", precisó Rosalía.

El vestuario de Rosalía para Motomami

Además del maquillaje, la vestimenta de Rosalía también ha llamado la atención y su inspiración para ello ha sido su madre, “la motomami original”, como la menciona.

“No puedo controlar realmente el efecto que tiene la música en el que la recibe, pero sí puedo hacerlo con la intención que yo le pongo detrás”, señaló.

En esa misma línea, Rosalía indicó que “sobre mis vestuarios busco un equilibrio entre funcionalidad y a la vez estética, jugadas de estilo que se entiendan a simple vista”.

“El cuero es parte de los espectáculos, este material recuerda a las motos, todo tiene que ver con este álbum, también sobre cómo iba vestida mi madre cuando me llevaba en moto de pequeña; me gustan las cosas estructuradas, como por ejemplo una chaqueta, prenda que siempre me da fuerza, así como unos guantes estructurados, sí, definitivamente”, cerró.