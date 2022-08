Rosalía reveló el origen del gesto que se transformó en meme

Rosalía ha protagonizado diversos memes en las últimas semanas por sus gestos durante la presentación de la canción "Bizcochito". INSTAGRAM.

04 de agosto 2022

Rosalía Vila Tobella, cantante española popularmente conocida como Rosalía, en las últimas semanas ha sido protagonista de diversos memes en redes sociales.

Esta situación se generó a raíz de las presentaciones que ha hecho de su tour Motomami, el que actualmente está en una pausa y que retomará con fechas tanto en Estados Unidos como Latinoamérica.

Y es que durante la canción “Bizcochito”, Rosalía se caracteriza por realizar diversas muecas, las que se fueron convirtiendo en memes en redes sociales con el paso de los días,.

Ante el revuelo que han causado sus gestos, en el podcast La Pija y La Quinqui, Rosalía explicó que esto es completamente intencional y que surgió como una forma de bromear junto a sus bailarines.

“Yo estaba en el ensayo. Estábamos haciendo la coreografía y de tantas veces hacerla una se aburre de cómo trabajarla. Entonces sin querer empecé a hacer eso para hacerle risa a los chicos, para que se rían los chicos”, señaló la intérprete de “Saoko”.

A eso, agregó que “vi que se reían y entonces dije ah, pues lo voy a hacer. De improvisar, salió, y entonces dije bueno pues lo dejo. No sé, yo no me esperé que la gente reaccionara así”, reconoció.

La gira Motomami

El pasado 1 de agosto, Rosalía finalizó en España la primera parte de su gira mundial llamada Motomami, en alusión a su más reciente trabajo discográfico.

El próximo 14 de agosto retomará la serie de conciertos en Latinoamérica, partiendo en México, para luego el 28 de agosto aterrizar en el Movistar Arena de nuestro país.

En septiembre, Rosalía continuará en Estados Unidos y en noviembre retomará la segunda parte del tour en Europa.