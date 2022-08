Rosalía se emocionó hasta las lágrimas durante su concierto en Argentina

Rosalía ofrecerá su segundo concierto en Argentina este viernes, para luego emprender rumbo a Chile en el marco de su gira Motomami. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 26 de agosto 2022 · 15:43 hs

Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, se presentó la noche de este jueves en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, en el marco de su gira mundial Motomami.

Durante el show, la intérprete de “Malamente” vivió un emotivo momento al recordar su primera visita al país trasandino en 2019, durante su gira El Mal Querer.

“Hará unos tres añitos que yo vine aquí por primera vez, era la primera actuación de la anterior gira, El Mal Querer, la abrimos aquí”, comenzó diciendo la artista, emocionada.

Rosalía recordó “tener la sensación de que, de golpe, por primera vez en mi vida, fuera del lugar en el que yo estoy, me acogían así. Me acuerdo mucho, mucho del cariño que me disteis, de que estabais cantando: Me da miedo cuando saaaleees...”, comenzó a entonar, dejando caer varias lágrimas.

Mientras eso ocurría, el público que llegó hasta el recinto bonaerense comenzó a entonar “Pienso En Tu Mirá”, evocando a la intérprete a lo que fue su primer show en el país vecino.

“Olé, olé, olé, olééé, Rosi, Rosiii”, comenzó a corear el público argentino, mientras Rosalía aún no se recuperaba del todo.

La cantante recibió de regalo una bandera de Argentina que le regaló una fanática y también se dio el tiempo de corear “Alfonsina y el mar” de Mercedes Soza, reconociendo que “fue una de las primeras canciones que aprendí”.

Siguiente parada: Chile

Este viernes 26 de agosto, Rosalía ofrecerá su segundo concierto en Argentina, para luego emprender rumbo a nuestro país, donde se presentará en el Movistar Arena este domingo 28 de agosto.

Actualmente todas las entradas para el show de la cantante española se encuentra vendido, por lo que se espera que el recinto que la albergará estalle con la treintena de canciones que tiene preparada.