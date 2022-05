Roxana Miranda revive con ironía antiguo tuit de Nicolás López: "¿Cuánto paga por el aseo en su celda?

El tuit de Roxana Miranda a Nicolás López rápidamente se viralizó en redes. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 17 de mayo 2022 · 16:05 hs

La ex candidata presidencial Roxana Miranda revivió en redes sociales un antiguo tuit del cineasta Nicolás López, luego de que la justicia lo condenara a cinco años y un día de cárcel efectivas tras ser declarado culpable de dos casos de abuso sexual consumado.

Se trata de una publicación que el director de cine realizó en 2013, en medio de un debate presidencial en que la también integrante de Andha Chile participó con un vestido que ella misma fabricó para la ocasión.

En esa oportunidad López hizo un denigrante comentario en contra de Miranda, dejando de lado las propuestas que estaba presentando como postulante a La Moneda o sobre su desempeño en la instancia televisiva.

“¿Cuánto cobrará Roxana Miranda por hacer el aseo en mi casa?”, fue la pregunta que se hizo Nicolás López.

La ex candidata presidencial respondió en ese entonces, sosteniendo que “en mi opinión el clasismo nunca va a ser gracioso pero no perdamos de vista lo importante. La dignidad de nuestro pueblo no pasa por un tuit”.

Casi diez años después

Cuando ha pasado casi una década desde el denigrante tuit que le dedicó Nicolás López, Roxana Miranda le devolvió la mano al cineasta.

“No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague", comenzó indicando la líder de Andha Chile.

Con evidente ironía, Miranda hizo alusión a la publicación de 2013 de López y se preguntó: “¿Ahora cuánto paga por el aseo en su celda?”, consignó, junto al hashtag #NicolásLópez.