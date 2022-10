Rusherking contó cómo se lleva con los hijos de China Suárez: “Están muy bien criados”

Más de cinco meses de relación lleva la pareja argentina. Instagram: SangreJaponesa

Por: Gabriela Romo 05 de octubre 2022 · 16:35 hs

El romance entre María Eugenia Suárez, más conocida como China Suárez, y el cantante de trap argentino, Rusherking, se consolida cada vez más.

En conversación con Juana Viale en el programa trasandino “Almorzando con Mirtha Legrand”, Thomas Tobar, nombre real de Rusherking, reveló cómo se lleva con los tres hijos de China Suárez.

"Son todos muy divinos, están muy bien criados. Son hermosos", afirmó el cantante sobre Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de su pareja.

"Nos llevamos muy bien la verdad", agregó Rusherking con una gran sonrisa, dejando en claro lo bien que se lleva con los pequeños de 9, 4 y 2 años.

"Estamos muy felices", recalcó el cantante de trap y ex de María Becerra. A pesar de ello, descartó que estén planificando vivir juntos. "Fue en joda. Todavía no hablamos al respecto".

China Suárez en Disney con Rusherking

En julio de este año, la China Suárez viajó a Disney con sus tres hijos y Rusherking.

En sus redes sociales, ambos fueron compartiendo con sus seguidores distintos momentos y postales del viaje, donde se les vio muy enamorados y alegres.

“No estoy llorando. Se me metió este grupo en los ojos”, escribió Eugenia Suárez tras el viaje. Rusherking, por su parte, le contestó en su Instagram: “Los quiero”, con un emoji de un corazoncito rojo.

Por si fuera poco, el argentino le escribió una canción a China Suárez que se llama “Perfecta”.

“Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”, dice el estribillo que hizo en colaboración con Mariano Castro, líder de Dread Mar I.

En tanto, China Suárez protagonizó el videoclip de “Perfecta”, donde se la ve bailando en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con el músico y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados.