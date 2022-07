Savka Pollak relata la lucha por cobrar la pensión alimenticia de sus hijos

Consultada sobre el monto adeudado, Savka Pollak reconoció que “le da vergüenza decirla” por lo elevado, ante lo cual debe arreglárselas por su cuenta.

Compartir











Por: Cristián Meza 09 de julio 2022 · 10:44 hs

La animadora Savka Pollak fue una de las invitadas a una nueva edición de Podemos Hablar de CHV, donde relató el calvario que vive para poder cobrar la pensión alimenticia de dos de sus cuatro hijos.

“De partida el deber una pensión de alimentos es tremendamente violento con la madre y con los hijos. La madre no la dejemos fuera, porque a veces la dejan fuera porque se trata de plata y no, a los niños hay que mantenerlos y hay que saber con qué cuenta uno cada mes para poder trabajar tranquila y tener la disponibilidad emocional”, relató la comunicadora.

Pollak explicó que enfrentar esta situación "te quita libertad. Uno tiene que pedir permiso en el trabajo para ir a tribunales, uno tiene que estar pidiendo una y otra vez que se vean las deudas de alimentos, que se emitan las órdenes de arresto”.

Junto con ello, la animadora lanzó sus dardos contra la burocracia para hacer efectivo el derecho de sus hijos, puesto que “pasan uno o dos años dan vuelta, y no lo encuentran. Esta también es una de las causas por las que yo he ayudado a un montón de mujeres y pertenezco a varias organizaciones. Presentamos y apoyé un proyecto que tiene que ver con el abandono paterno/materno, hoy no puede ser que abandones a un hijo, no lo veas y más encima tengan que pedirte permiso para salir del país por ejemplo”.

En esta línea, Savka Pollak apuntó que las iniciativas para poder cobrar las deudas de alimentos "no son eficientes. El 80% de las pensiones en este país no se pagan y aquí es donde pongo el foco no en los papitos corazón, los que no cumplen, porque si tú te saltas la norma, es porque la norma está mal puesta”.

Consultada sobre el monto adeudado, Savka Pollak reconoció que “le da vergüenza decirla” por lo elevado, ante lo cual debe arreglárselas por su cuenta, ya que sabe que el padre de sus hijos no la ayudará.

“Me saco la mugre trabajando para poder pagar todo lo que se tiene que pagar, de repente pedir créditos. Pero en ese sentido no tengo de qué quejarme, porque he sido muy bendecida en la vida”, sentenció.