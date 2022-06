Se abrieron las reservas para escuchar la próxima canción que lanzará Chayanne

Durante el día viernes 24 estará disponible la nueva canción de Chayanne en las plataformas de streaming

Por: Gaspar Marull 21 de junio 2022 · 20:33 hs

Desde el 2018 que Chayanne no realizaba ningún lanzamiento, siendo “Di que sientes tú” el último. Cuatro años después, el cantante puertorriqueño anunció que durante el próximo viernes a través de Apple Music y Spotify estará disponible su nueva canción “Te amo y punto”, para la cual es necesario una reserva previa.

El cantante de “Humanos a Marte” a través de sus redes sociales aprovechó de invitar a sus fanáticos a inscribirse para ser los primeros en escuchar su nueva canción. En el post incluyó el hashtag #VuelveChayanne, subiendo un pequeño fragmento de su próximo hit. “Como si fuera un primero de enero, siempre juntos, para ir al punto, te amo y punto”, dice la letra.

Hasta el momento, la publicación donde Chayanne anuncia su “Te amo y punto” tiene más de 1 millón de reproducciones. También subió un video en Twitter mencionando que faltan 3 días para que vuelva.

Si quieres estar dentro de las primeras personas en escuchar su nueva canción tienes que inscribirte en el siguiente enlace.

