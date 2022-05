¡Se acabó la espera!: revelan detalles del último concierto de Daddy Yankee en Chile

Daddy Yankee visitará el país en septiembre en el marco de La Última Vuelta World Tour. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 15 de mayo 2022 · 11:29 hs

Primero, fue el propio Daddy Yankee quien encendió los motores hace unos días, luego de que en redes sociales hiciera un llamado a sus fanáticos chilenos, puesto que el lunes se venía un anuncio especial relacionado con su último show programado en el país.

Esto ocurrió luego de semanas de incertidumbre en donde no se entregaron mayores detalles del show, como el recinto o la fecha en la que se pondrían a la venta las entradas.

A un día del importante anuncio del “Big Boss”, La Tercera se adelantó y entregó detalles de lo que será el esperado último concierto del reggaetonero en Chile, como parte de La Última Vuelta World Tour.

En conversación con la productora Bizarro, detallaron que la presentación de Daddy Yankee será el próximo 29 de septiembre en el Estadio Nacional, con un total de 45 mil entradas cuyos valores irían desde los 35.000 hasta los 250 mil pesos.

Junto con eso, indicaron que el artista llegaría tres días antes de su presentación junto a una comitiva de 100 personas. Otros detalles filtrados incluyen que el escenario contará con cerca de 22 metros de ancho y más de 400 lámparas de iluminación.

El proceso de la venta de entradas debería comenzará el miércoles 18 en una preventa exclusiva para los usuarios de la plataforma Tenpo, mientras que para el público general iniciaría el jueves 19 desde las 10:00 horas.

La despedida de Daddy Yankee

El último concierto de Daddy Yankee en Chile forma parte de La Última Vuelta World Tour, una gira que lo llevará por diversos países para cerrar sus más de 30 años de carrera.

Fue en marzo cuando el boricua publicó un video en Instagram donde anunció su retiro de la música.

“Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dice el artista en el video.