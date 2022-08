Se confirman los rumores: Mega anuncia que Diana Bolocco deja la conducción de Mucho Gusto

Desde Mega confirmaron que Diana no sigue en el Mucho Gusto. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 01 de agosto 2022 · 16:01 hs

Megamedia informó esta tarde que Diana Bolocco no continuará en la conducción de Mucho Gusto, confirmando así los rumores que desde hace días daban por hecho que la esposa de Cristián Sánchez no volvería al matinal de Mega.

A través de un comunicado, se afirmó que la ya exconductora del Mucho Gusto, "quien en estos últimos meses ha estado a cargo de la animación de El Retador, ahora se enfocará junto a Mega en el desarrollo de nuevos proyectos en el área de entretención".

En el texto, Megamedia agradece y valora "el aporte profesional y humano que Diana entregó al Mucho Gusto".

"Odia los matinales"

De esta forma se confirmó un rumor que corría hace semanas entre los distintos programas dedicados a analizar y comentar el espectáculo y la farándula, y que aseguraba que Diana no quería regresar al matinal de Mega tras la vuelta de sus vacaciones y que tenía proyectos para.

De hecho, en el último live de Instagram que tiene junto a Sergio Rojas, la periodista Paula Escobar había reiterado que fuentes al interior del canal de Vicuña Mackenna le habían confirmado que Diana no quería volver.

"Diana Bolocco odia los matinales, no quiere hablar de actualidad, no se siente cómoda", aseguró la profesional.

La periodista indicó que la hermana de Cecilia Bolocco "no quiere volver. No le interesa decir hola, la Alameda es el lejano oeste, están matando gente. No le interesa decir que en el norte se están pasando por la cordillera y están dejando la escoba. No le interesa informar de la Macrozona".

"Diana Bolocco siente que la vedette que lleva dentro tiene que entretener al país", lanzó Paula Escobar.

Hace unos días, en tanto, el propio Sergio Rojas aseguró que "todo indica que los planes de vida de esta gran animadora, no estarían de mano con la televisión, así que posiblemente estemos ante un retiro anticipado".