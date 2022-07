VIDEO - "Se enamoró": el especial regalo que le hizo Daniella Chávez a Aldo Schiappacasse

Daniella Chávez estuvo en Todos Somos Técnicos para hablar sobre su intención de comprar el club de fútbol O'Higgins. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 29 de julio 2022 · 15:52 hs

En una de las últimas ediciones de Todos Somos Técnicos del canal TNT Sports, se vivió un especial momento entre la conejita Playboy, Daniella Chávez, y el periodista Aldo Schiappacasse.

La modelo realizó un contacto con el espacio deportivo para referirse a sus intenciones de comprar el club de fútbol O'Higgins. Para ello, abrió una cuenta VIP en la plataforma OnlyFans, donde todo el dinero que recaude ahí, será para realizar la transacción.

De hecho, recientemente aseguró ya haber reunido cinco millones de dólares (poco más de 4.500 millones de pesos), mientras que el club está avaluado en unos 15 millones de dólares.

“¿Por qué quiero comprar el club? Porque soy fanática del equipo, porque soy de Rancagua”, argumentó Chávez cuando fue consultada sobre el tema.

En esa misma línea, explicó que "mucha gente no sabe por qué me gusta O’Higgins: soy rancagüina, nací ahí, y toda la vida me ha gustado, mi corazón es de ellos y yo feliz sería dueña de O’Higgins”, indicó.

El encuentro entre Daniella Chávez y Aldo Schiappacasse

La conversación con Daniella Chávez en Todos Somos Técnicos sirvió también para que se encontrara con Aldo Schiappacasse, quien hace solo unos días fue sorprendido en el mismo programa de TNT Sports mirando el Instagram de la conejita Playboy.

Durante la entrevista a la modelo, el periodista solo se limitó a decir “suerte” con sus intenciones de comprar O'Higgins, además de asegurar que estará pendiente de lo que ocurra con su intención de compra.

Pero su escueta intervención sirvió para que sus colegas le dedicaran bromas como “se enamoró” y “se emocionó”.

Ante la situación que se generó, Daniella Chávez aseguró que le regalaría una suscripción a Aldo Schiappacasse. “Voy a mandar ahí un link de regalo a Aldito para que puedas entrar gratis por la buena onda”, le dijo.

Por último, el panelista le extendió la invitación para que asista al programa, algo que ella intentará concretar una vez que visite Chile.