"Se fue sin ningún dolor": viuda de Jorge Chino Navarrete contó cómo fueron los últimos instantes del humorista

"Si no cree, no cree no más", dijo Navarrete sobre su prima Patricia Maldonado, quien puso en duda que haya sido torturado. TWITTER.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 20 de julio 2022 · 13:33 hs

Sin dolor y apagándose "como una velita" se produjo el deceso del humorista Jorge Chino Navarrete en el Hospital Salvador, según relató su viuda, Marta Riderelli, en conversación con el matinal Tu Día, de Canal 13.

En la ocasión, la mujer aseguró que "lo de Jorge ya venía hace mucho tiempo, a pesar de que él se desenvolvía bastante bien".

Sin embargo, esto cambió hace menos de un mes, cuando tuvo un severo accidente. "Yo no sé si su ego... nunca quiso usar bastón, burrito, silla. Y se cayó hace tres semanas, tuvo una fractura de columna, que también le comprometía el fémur", relató Marta Riderelli.

Debido al accidente fue trasladado hasta el recinto hospitalario ubicado en Providencia, donde se programó una intervención para este lunes 20, a fin de ponerle una prótesis.

Contó que ese día el médico le manifestó que durante la cirugía su marido "había tenido un shock hemodinámico, que es una pérdida de sangre importante".

Se sumaron un infarto y problemas en órganos como los riñones, hasta que una falla multisistémica terminó con la vida de Jorge Chino Navarrete.

"Se fue sin ningún dolor. Lo fueron sedando, nunca supo", dijo la mujer, quien reconoció que su marido "entró con la esperanza de seguir caminando".

"No sufrió, se fue apagando como una velita, así que en ese sentido nosotras estamos tranquilas", concluyó Marta Riderelli.

Patricia Maldonado

Aunque el humor fue su herramienta para ganarse el pan y enfrentar los rigores de la vida, no todo fueron risas en la vida del humorista Jorge "Chino" Navarrete, tal como planteó más de una vez al recordar los duros momentos que vivió tras ser detenido luego del golpe de Estado de 1973, y su condición de preso político en la localidad de Pisagua, en la Región de Tarapacá.

Un par de las ocasiones en que el cómico fallecido este martes a la edad de 72 años habló del tema, fue en los programas Mentiras Verdaderas, de La Red, y Sin Parche, con Santiago Pavlovic.

En el primero se reveló una dato que hasta entonces muy pocas personas conocían: Jorge Navarrete y Patricia Maldonado eran, ni más ni menos, que primo hermanos.

Y por eso en aquella oportunidad el humorista se dio tiempo incluso para asegurar que "a mis primos los quiero mucho".

Tiempo después, en el espacio de Pavlovic, reflotó el tema y dijo que "tengo entendido que hay algunos de los primos que no me creen que a mí me torturaron".

Y en ese momento se refirió explícitamente a su prima Patricia Maldonado, un reconocida pinochetista.

"Es muy factible que no crea, porque ella ha manifestado que la tortura, en gran parte, es mentira. Pero es un modo de ver la vida, entonces yo la respeto. Si no cree, no cree no más", dijo sin entrar en mayores polémicas.

Pisagua

En los diversos espacios de conversación que le dieron tiempo para hablar de lo que le ocurrió tras el golpe de 1973, Navarrete relató los duros momentos que debió vivir desde que fue detenido en la casa de un amigo en Valparaíso.

Primero lo llevaron a la Escuela Naval y de ahí al entonces Estadio Playa Ancha. Recordó que en ese lugar "nos tendieron en la cancha, y no sé por qué situación nos sacaron de ahí y nos llevaron a los camarines".

"Llegaba mucha gente y comenzó a sentirse el miedo", reveló en la oportunidad.

Luego lo mandaron a Pisagua, donde dormía en un lugar donde "no había camarotes, sino que celdas vacías y ventanas sin vidrios", según recordó el Chino Navarrete.

"Yo estuve en una celda común 3 o 4 días, después llegaron los detenidos que venían de Iquique y de Arica", le contó a Santiago Pavlovic, con quien visitó Pisagua.

"Ahí tuvimos que restringirnos y me tocó irme a una celda para incomunicados, donde cabían dos pero había ocho (presos)", rememoró.

El humor

Jorge Navarrete relató en 2015, en una entrevista con el desaparecido programa Más Vale Tarde, que recordaba "haber estado en un barco pensando que en siete horas más te van a lanzar al mar. Haber estado sin comer 72 horas”.

Aseguró también que el humor fue fundamental para hacer frente al horror que estaban viviendo él y todos los detenidos en Pisagua.

"Nosotros logramos vencer, nosotros vencimos. Porque estábamos con emociones muy nocivas, odio, impotencia, miedo, terror, y de repente, espontáneamente, se nos ocurre decirle a mis compañeros que me subieran y saco la cabeza por ahí y como 'Radio Pisagua' comienzo a transmitir 'Las noches fantásticas de Lalo Cabrera", dijo en aquella ocasión.

"Lo que pasa es que nosotros en nuestra imaginación, que es el único paraíso del que no nos pueden expulsar, cambiamos las energías de esa cárcel y el odio, el rencor y miedo se disipan, porque en la mañana despertábamos a crear 'Las noches fantásticas de Lalo Cabrera'", concluyó entonces.