"Se la saca y me la regala": Julio César Rodríguez recordó el obsequio que le dio Luis Pettersen

Por: Juan Pablo Ernst 06 de julio 2022 · 13:58 hs

Con nostalgia recordó su parka quemada por haberse acercado mucho a una estufa el conductor del Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, quien reveló por primera vez que su prenda regalona se la obsequió Luis Pettersen, pareja de Fernanda Maciel, la joven asesinada en febrero de 2018 por su amigo Felipe Rojas.

Todo transcurría con normalidad en el matinal de Chilevisión, cuando el periodista reveló que se le había quemado su parka favorita y relató en qué circunstancias había ocurrido.

"Se me quemó mi parka. Me acerqué mucho a esas estufas de los restoranes. Me pasó por dármelas de lindo, por colaborar con alguien", empezó con el relato.

Según precisó, "a una señorita se le cayó un documento. De reojo miro, aquí pasó algo y pum lo recojo. Y había como una estufa y en cosas de segundos me comió toda la parka, quedó como arrugada", dijo con pesar.

"Fue humillante. Después me fui y se me empieza a descascarar mi pobre parkita", añadió sobre el tema.

"¿Puedo decir algo?", preguntó, y de inmediato reveló que pese a que se quemó, aún tiene la prenda en su poder: "La tengo colgada con la manga mala y la veo todos los días. Era mi regalona. Me ha costado deshacerme", reconoció.

Regalo

Además de admitir que fue "la mejor parka que he tenido", Julio César Rodríguez también reconoció que no la había comprado, sino que se la había regalado uno de los invitados al matinal.

"Esa parka, me da vergüenza contarlo, ni siquiera la compré, me la regaló alguien que vino al programa. Le dije 'que es bonita tu parka', y se la saca y me la regaló. Yo había querido tenerla y no había de ese color", explicó el periodista.

Y agregó que "estábamos en el panel y le dije que no había encontrado en ese color. No puedo decir quién fue. Nunca más me la saqué. Fue en la época en que partimos con Contigo en la Mañana", entregó el dato.

Pero Monserrat Álvarez no se iba a quedar con la duda e insistió hasta que su compañero en la conducción del matinal dio su brazo a torcer y contó quién le había obsequiado su parka favorita.

Pettersen

"Fue Luis Pettersen, fue muy generoso. Yo no hallaba qué hacer, me sentí súper mal porque cómo me iba a dar su parka", recordó sobre el momento en que recibió la prenda.

"Ese día se la saca y me la regala. Me dijo que tenía otra igual. Yo usé esa parka hasta que se me quemó, nunca más me la saqué. Era la mejor parka que he tenido", indicó.

Dijo también que él vestía ese día "una chaqueta de cuero y le pasé la mía. El hombre se fue con mi chaqueta. Esta parka me acompañó mucho", aseguró al cerrar el tema.